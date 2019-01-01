遭抹黑「一例一休」推手 郭國文開記者會澄清

2019年01月01日 19:02 中時 李其樺

前勞動部次長郭國文（中）今天上午召開記者會駁斥遭人惡意抹黑一例一休推手，台南市七大工會代表出席相挺。（李其樺攝）

前勞動部次長郭國文日前宣布參選台南市立委補選，疑遭有心人士投書和網路假帳號抹黑攻擊為一例一休推手；對此郭國文1日上午召開記者會駁斥抹黑訊息，台南市七大工會代表也出席相挺，支持郭國文參選立委替勞工爭福利。

郭國文表示，他任職勞動部期間提出「提高基本工資的漲幅及特休假年輕化」其中大幅調漲基的論述主張，也成為政府日後調漲基本工資的政策依據。在勞動部期間，他也深刻遭遇體制內改革的瓶頸，因此毅然決然辭職，回到家鄉就戰鬥位置，完成輔選任務之後，參加台南立委補選。

「不是政二代，更不是富二代！」郭國文強調，從來沒有藉由執政爭權謀利，更沒當過國營子公司董事長或高級顧問，多年來替勞工發聲，卻遭有心人士抹黑攻擊，惡質選風令人唾棄。

當天包括大台南總工會理事長陳美靜、台南市產業總工會理事長曾世宏、正道工業公司工會理事長宋照濱、台南紡織公司仁德廠企業工會理事長吳秀琴、台南市總工會理事長吳勝雄、台南市職業工會總工會理事長許舜、佳和實業工會理事長楊國華、杰志工業企業工會理事長方志賢以及台灣菸酒公司善化啤酒廠理事長林文一站台相挺，多位理事長表示，一例一休屬於中央決策，與當時擔任勞動部會發言人的郭無關。

目前民進黨參與台南立委補選者有郭國文、前立委李俊毅和陳筱諭三人，不過李俊毅也在今天宣布退出立委補選，並表示退選是為了減少黨內衝突，與郭無關；陳筱諭表示，她堅持正面陽光的選舉，對於競選對手的互批互罵，絲毫沒有興趣參與，畢竟民進黨需要的是年輕人改革的正能量。

(中時 )