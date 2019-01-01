《中時晚間快報》數百億超額稅收 分享基層民眾

2019年01月01日 18:37 中時電子報 綜合報導

◎數百億超額稅收 分享基層民眾

蔡英文總統表示，要將超額稅收與收入較少的民眾分享，行政院表示，政府的稅基剩餘扣除舉債仍有數百億元，將請相關部會針對總統提示，提出方案，待計畫通過即由財主單位籌措財源編擬預算，實現政策，讓人民可以有感地分享經濟成長的果實。

◎ 川普簽了！ 定期對台軍售、美高官訪台

美國總統川普31日簽署「2018年亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act，ARIA），未來美國定期對台軍售、鼓勵美高官訪台等都將成為正式法律，成為美國既定政策。

◎ 輕颱帕布生成 周四前帶來水氣

日本氣象廳今（1）日稍早已將位於南海的熱帶性低氣壓，增強為今年第1號輕颱「帕布」（寮國命名，Pabuk，淡水魚）。中央氣象局預報員陳建安表示，帕布颱風是在今天下午約14時生成，未來會朝馬來半島或泰國前進，對台灣不會有直接影響，但直到周四前其外圍雲系將為台灣帶來水氣。

◎JJ連3晚Live飆人氣 跨年夜熱唱巡演揭幕

林俊傑（JJ）從去年12月29、30、31日一連3晚Live演出，讓歌迷印象深刻，他跨年夜在澳門晚會熱唱，JJ攜近40人的聖所巡演原班人馬，在江蘇衛視跨年現場一連熱唱15分鐘，包括 〈她說〉、〈可惜沒如果〉、〈修煉愛情〉等經典情歌組曲，讓觀眾大飽耳福，並正式為「2019聖所2.0世界巡演」揭開序幕。

(中時電子報)