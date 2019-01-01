龍井區升旗健走2019健康開跑

2019年01月01日 18:58 中時 林欣儀

龍井區元旦升旗健走，在鳴笛後，數千民眾邁步往前走，氣氛熱鬧。（林欣儀攝）

迎接2019年元旦，同時歡慶創校邁入百年，台中科技大學舉辦「活力中科大˙精彩100年」元旦升旗健走活動，為百年校慶揭開序幕，現場氣氛熱鬧歡騰；龍井區公所元旦也舉辦升旗健走，上千民眾到南寮登山步道欣賞自然風光，在歡喜中迎接新年。

「咚！咚！咚！」在龍井區太鼓班表演生搭配著全民大做健康操的樂聲中，龍井區元旦升旗活動熱鬧展開！龍津高中學生旗手迎接國旗進場，並由區長戴燕如帶領民眾高唱國歌。

升旗典禮結束，數千民眾在鳴笛聲響後，緩步向南寮登山步道邁進，長約2.4公里的路程，參加健行民眾邊欣賞登山步道景緻、邊深呼吸自然空氣，感受新年的愜意，在終點站福建宮還舉辦抽獎、表演活動，由紫羅蘭樂團與YOYO家族帶動唱演出。

戴燕如指出，龍井公所舉辦元旦健行活動今年邁入第13年，每年吸引許多民眾參加，藉此提倡健康休閒活動，也帶領民眾體驗南寮登山步道沿途的遼闊視野。

台中科技大學門前在元旦一大早就聚集許多師生，大夥沿著三民路、育才北路、雙十路等健行，之後返回台中科大體育場舉行升旗，現場並有啦啦隊、熱舞社接力演出，熱鬧非凡。校長謝俊宏指出，透過健走鼓勵師生從事正當休閒活動、凝聚全校向心力，也符合學校建置健康樂活校園的理念。

(中時 )