北市跨年活動「走鐘」 陳思宇害柯文哲中槍被狠酸

2019年01月01日 18:44 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台北市政府前跨年晚會昨首度用電競比賽做為暖場表演，由電競選手及藝人輪流玩知名遊戲「爐石戰記」、「星海爭霸」，但與台下民眾互動冷清引來批評。對此，台北市議員游淑慧直批觀傳局前局長陳思宇拍拍屁股去選立委，把台北市最重要的跨年活動置之不理。連阿伯-柯文哲也中槍，被網友狠酸。

游淑慧在臉書表示，今年跨年晚會的標案金額還比去年的760萬增加40萬，變成800萬。多花了預算，節目品質更好嗎？最花錢的藝人表演橋段不見了，反而是由電競選手及藝人輪流玩知名遊戲「爐石戰記」、「星海爭霸」，時間長達一小時，換來是網友的傻眼與觀眾的破口大罵。

游淑慧連三問：「爐石戰記」、「星海爭霸」遊戲開發商是贊助了多少金額作為置入性行銷？有必要到強迫中獎這種程度嗎？如果沒有等值贊助，昨天晚上的置入性行銷又是哪招？希望華視和觀傳局都要說清楚。

因這次跨年晚會標案時間是2018年的8月31日，正是陳思宇擔任台北市觀傳局局長期間；但陳為參選立委補選，把台北市最重要的跨年活動置之不理，出現這種冷清局面。

所以，游淑慧最後質問陳思宇，「你一直要我們看你的努力、不要只看你的家世；但今晚，你到底要我們看什麼？」

陳思宇闖出紕漏，禍及長官。網友直接將批判轟向台北市長柯文哲，有人留言：「海水還沒退潮，就已經發現有人沒穿褲子」、「你能期待一個草包給台北什麼」、「出錢讓人業配，還搞虐待行銷」、「亂搞也還是有人挺他，他怕什麼」。

(中時電子報)