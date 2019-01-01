北市跨年活動「走鐘」 陳思宇害柯文哲中槍被狠酸

台北跨年晚會電競節目活動，與台下民眾互動冷清引來批評。(資料照片)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台北市政府前跨年晚會昨首度用電競比賽做為暖場表演，由電競選手及藝人輪流玩知名遊戲「爐石戰記」、「星海爭霸」，但與台下民眾互動冷清引來批評。對此，台北市議員游淑慧直批觀傳局前局長陳思宇拍拍屁股去選立委，把台北市最重要的跨年活動置之不理。連阿伯-柯文哲也中槍，被網友狠酸。

游淑慧在臉書表示，今年跨年晚會的標案金額還比去年的760萬增加40萬，變成800萬。多花了預算，節目品質更好嗎？最花錢的藝人表演橋段不見了，反而是由電競選手及藝人輪流玩知名遊戲「爐石戰記」、「星海爭霸」，時間長達一小時，換來是網友的傻眼與觀眾的破口大罵。

游淑慧連三問：「爐石戰記」、「星海爭霸」遊戲開發商是贊助了多少金額作為置入性行銷？有必要到強迫中獎這種程度嗎？如果沒有等值贊助，昨天晚上的置入性行銷又是哪招？希望華視和觀傳局都要說清楚。

因這次跨年晚會標案時間是2018年的8月31日，正是陳思宇擔任台北市觀傳局局長期間；但陳為參選立委補選，把台北市最重要的跨年活動置之不理，出現這種冷清局面。

所以，游淑慧最後質問陳思宇，「你一直要我們看你的努力、不要只看你的家世；但今晚，你到底要我們看什麼？」

陳思宇闖出紕漏，禍及長官。網友直接將批判轟向台北市長柯文哲，有人留言：「海水還沒退潮，就已經發現有人沒穿褲子」、「你能期待一個草包給台北什麼」、「出錢讓人業配，還搞虐待行銷」、「亂搞也還是有人挺他，他怕什麼」。

(中時電子報)

游淑慧臉書
針對蔡總統「四個必須」 高雄市… 小英元旦談話 黨政人士：感謝國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。