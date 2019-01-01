美翻！蔡依林辮子頭開高衩 新年宣告「消極掰」

2019年01月01日 18:50 中時 蔡琛儀

蔡依林在江蘇衛視跨年晚會演出相當霸氣。(索尼提供)

蔡依林在江蘇衛視跨年晚會演出相當霸氣。(索尼提供)

蔡依林(Jolin)跨年夜在江蘇衛視的澳門現場跨年晚會上，特別首唱新歌〈怪美的〉，且她為了這場跨年表演，一口氣把經典歌曲〈大藝術家〉、〈大丈夫〉、〈迷幻〉、〈美杜莎〉等四首舊歌重新編曲、編舞，並以一襲性感的全新手工訂製服上場，搭配30位舞者，表演內容及陣容都升級並更勝以往，儼然是縮小版演唱會，送給粉絲一個最歡樂、最嗨的跨年夜。

Jolin在去年底發行睽違四年的全新專輯《Ugly Beauty》後，除了各界好評不斷，一出手就橫掃各大數位榜，並拿下21個專輯榜冠軍、20個單曲榜冠軍，大展天后人氣，而新歌〈怪美的〉MV更在72小時內就在YouTube創下超過400萬點閱，超越四年前〈PLAY我呸〉MV紀錄。

蔡依林 Jolin Tsai -《大藝術家》+《大丈夫》+《迷幻》+《美杜莎》+《怪美的》

此外，這次新專輯中引起高度話題的新歌〈消極掰〉，是Jolin藉著音樂希望大家在生活上能更積極面對消極，在歲末年終之際聆聽特別有期許及祝福之意，起源於2016年年底時，Jolin在自己的社群網站上發了一個跨年的「消極掰」卡通圖，啟發她想以這三個唸起來相當詼諧的字作為新歌名稱，她笑說：「希望新的一年大家都能消極掰、積極Hi！」歌詞是由〈第三人稱〉作詞人、也是Jolin經紀人王永良再度為她創作，以聳動的歌名講述儘管大家每天得面對生活各種鳥狀況的無能為力及無奈，但偶爾讓自己消極一下，對身心有益健康，發洩負能量完「消極掰」又是能量滿滿繼續打拼。

索尼唱片特別推出Jolin專屬的「消極掰」新年電子賀卡活動，讓歌迷可以用這個創意賀卡取代傳統賀年長輩圖傳給親朋好友獻心意。

今是2019年的第一天，Jolin馬不停蹄前往北京錄影2019年是Jolin出道滿20週年，她去年即透露今年想規劃一個特別的巡演，將專輯《Ugly Beauty》及新歌〈怪美的〉的視覺概念呈現在演唱會當中。

(中時 )