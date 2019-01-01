林俊傑唱一半「美人魚飛過去」！ 狂飆15分鐘組曲震撼

2019年01月01日 18:49 中時 蔡琛儀

林俊傑在江蘇衛視跨年晚會的演出特效相當震撼。(JFJ Productions提供)

林俊傑昨在江蘇衛視跨年晚會獻唱。(JFJ Productions提供)

林俊傑昨在江蘇衛視跨年晚會獻唱。(JFJ Productions提供)

林俊傑(JJ)在2018年末連續三晚live演出，JJ在《夢想的聲音》改編經典熱門歌曲《小情歌》，並邀請譚維維甜蜜對唱，隨後30日JJ在領跑浙江衛視跨年夜，為歌迷帶來全新單曲〈進階〉的全球首唱，改編演出Rap版〈曹操〉、經典歌〈醉赤壁〉與〈雪落下的聲音〉。

接著JJ轉戰澳門，於31日跨年夜當晚，攜「聖所」演唱會原班人馬，在江蘇衛視獻上15分鐘、耗時3個月的極致AR特效組曲秀，正式為2019「聖所2.0」世界巡演揭開序幕。

跨年夜當晚，JJ攜近40人的聖所巡演原班人馬，驚喜現身江蘇衛視跨年現場，一口氣連唱6首歌，為觀眾帶來長達15分鐘震撼人心的組曲表演，同時也正式開啟聖所2.0世界巡演的序幕。在高科技質感十足的宇宙空間背景裏，伴隨著新歌〈進階〉的旋律， JJ緩緩出現在舞臺上，以〈聖所〉和〈明天〉作為開場，瞬間引爆現場氣氛；隨後，JJ一連獻唱〈她說〉、〈可惜沒如果〉、〈修煉愛情〉三首經典情歌組曲。

隨著〈那些你很冒險的夢〉旋律響起，JJ站上舞台中央的一艘小船上，整個舞台化身一片海洋，栩栩如生的AR美人魚也悠遊在海洋中，當美人魚騰空躍起再落入水中的一刻，真實度更是令觀眾震撼；當歌曲接近尾聲，真人飾演的美人魚出現在小船的旁邊，AR美人魚和真人飾演的美人魚的無縫切換，都讓觀眾驚喜連連。此次舞台效果從策劃到AR動畫的製作，前後耗時了近三個月的時間。

在新年到來之際，JJ也正式拉開「聖所2.0」世界巡演的帷幕，目前已公開的前5場聖所2.0演唱會，首場杭州站預售門票僅88秒即被秒空，線上搶票人數場場突破150萬，搶票情況相當激烈。其實在去年，JJ的30場聖所巡迴演唱會就被新加坡媒體評選為年度最佳亞洲演出現場，也讓JJ成為年度焦點人物，並拿下最佳亞洲藝人（華語）大獎。延續演唱會的火紅氣勢，他去年底推出的全新單曲，也是聖所2.0主題曲的〈進階〉，推出即獲得三金唱片認證。

(中時 )