小英元旦談話 黨政人士：感謝國人努力讓國家在正確的方向

2019年01月01日 19:05 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天發表上任後首次新年談話，黨政人士表示，有別於過去總統「元旦文告」形式，有上對下佈達領導者意旨的做法。總統選擇在新年的第一天發表談話，除了向國民祝賀新年，也感謝有國人的共同努力，讓國家能持續進展在正確的方向上。

此外，他說，面對新一年國際與區域的各項挑戰，總統也揭示新階段政府將努力的目標，並期待全體國人在這個目標上團結協力。

對於今天的元旦談話，黨政人士分析，這主要有幾個層次的意義，首先是總結過去一年，台灣正以相當腳步前進。例如今年連續第三年的千元幅度基本工資調漲、低所得者的免稅，代表的都是總體經濟的治理成果，總統認為這些是全體國民一年來的共同努力，而國人也應該對這樣的進展對自己以及國家未來感到信心。

其次，面對新一年各項挑戰，對外有包括美中經貿衝突在內的國際與區域變局，對內有國內總體經濟升級轉型跟重大建設的持續推動。兩個部分的因應，除了政府的引導，國內的一致共識更是重要。所以總統特別選擇在新年的第一天向國民說明，也揭示政府的因應方向。

至於在兩岸上，黨政人士強調，總統主要就包括國際社會高度關注，北京正以各種方式介入台灣在內許多民主國家內部事務等等，提出台灣的態度與因應。也宣示她維護國家自由民主與主權的決心跟努力。

(工商 )