陸殲20力抗美F35,F22 關鍵技術仍落後

2019年01月01日 18:53 中時電子報 盧伯華

中國大陸自行研發的殲-20隱形戰機不僅讓其他軍事大國感到驚奇，推出後更成為中國大陸民眾心目中的英雄，承載著無數人的強國夢想。一般論者最愛拿來與美國隱形戰機F-35及F-20比較，普遍認為殲-20的機動性強於F-35，而航電系統勝過F-22。近期陸媒還在一篇論及殲-20發展歷程的文章中表示，與美國隱形戰機比較是各擅勝場，但有一項關鍵技術──液壓系統──殲-20仍明顯落後於美國5代戰機。

陸媒《新浪網》報導說，從2002年開始研製殲-20之初，就訂下了當時認為對共軍而言相當瘋狂的技術標準，簡言之，要能抗衡F-22，且要壓制F-35。當時很少人相信大陸可以在2020年前開發出足以抗衡美國5代機的自產戰機，連參與設計的中科院院士都覺得不踏實，後來訂了1500公里作戰半徑、1.4馬赫超音速巡航、4+2導彈掛載的方案，整體而言是個中國版本的蘇-57。

報導說，在隱形功能上，專家提供的資料是機頭30度角內，對X波段機載火控雷達的反射截面是0.4平方米，這與俄羅斯宣稱蘇-57戰機的雷達反射截面0.5平方米的狀況差不多。若與美F-22相比，俄國人認為它反射截面是0.1，美方提供的F-22數據當然就更低。

殲-20從一開始在隱形問題上就有爭議，最主要就是鴨翼不隱形的問題，但是最終發現影響不太大。美國提出的數據指殲-20雷達反射截面為0.02平米，和美國F117轟炸機類似，比俄羅斯蘇-57強很多。

從飛行表演來看，殲-20則表現出了比蘇-57更好的飛行性能，有較佳的機動性和敏捷性，若與F-35空戰來說有相當優勢。不過，現階段殲-20總推力比F-22差6噸，仍有相當差距。

報導說，雖說飛行性能殲-20機動超越F-35、航電技術領先F-22，但是在液壓系統上，殲-20卻明顯落後許多。因為中國戰機的液壓系統源自仿製前蘇聯戰機，曾經蘇-27液壓系統大幅超越美製系統，但美國急起直追，在F/A-18上取消液壓裝置改採大功率電液舵機，反超蘇聯技術。

美國人放棄液壓系統，是由於飛行性能要求愈高，液壓系統設計就愈複雜，造成故障率直線上升。當年中國引進米格-21時就吃盡了液壓系統的苦頭，仿製米格-21的殲-7竟有7成故障是液壓系統造成。美國人改用電液舵機後，取消了複雜的液壓管路，不只讓戰機節省了相當重量，可靠性也大幅提高。

報導說，中國大陸也注意到電液舵機技術，但限於技術實力，尚未有相關實用報導。而且電液舵機需要大功率的發電機，殲-20戰鬥機採用了和F-22一樣的130KW電機，而F-35則採用了300KW的大功率電機，殲-20要用電液舵機，還得克服大功率電機的研製問題。對於中國來說，要在整體技術上勝過F-35，殲-20還有不少難關要克服。

(中時電子報)