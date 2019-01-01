韓國零度硬穿洋裝 白安冷到當裁縫師

白安新歌MV遠赴韓國大邱拍攝。(相信提供)

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白安新歌MV遠赴韓國大邱拍攝。(相信提供)
白安頂低溫穿著洋裝拍攝MV。(相信提供)

白安睽違四年推出專輯《1990s》，1990象徵白安出生的年代，也是「我們的時代」，新歌〈我們的時代〉的精神主旨是「大雨越滂沱，我們的心越剔透」MV邀請韓國知名影像製作團隊FLIPEVIL執導，並前往韓國大邱附近的金泉市山上郊區廢墟中拍攝，當天大邱氣溫0度，導演為求畫面美感，只讓她穿一件輕薄紅洋裝，站在無圍籬的高樓俯看下方，讓怕冷的她硬是在洋裝內穿上了保暖衣及保暖褲，自己再把衣服褲子稍作剪裁，避免在洋裝中露出來，身上還貼滿了10個暖暖包。

第一次到韓國的白安，早已聽聞韓國食物很美味，但因為來去匆匆，僅吃到部隊鍋，她說：「拍攝的便當很好吃！」白安學生時期有個韓國華僑的朋友，因此曾經學過一年左右韓文，但她笑說：「那天聽工作人員說韓文發現在已忘光光，依稀聽得懂一點點。」

MV前往廢墟取景，象徵投影在各城市努力生活的「1990s」的人們，在崩壞年代，懷抱著夢想，在世界中找到屬於我們的天空。而對抗黑暗最好的方式，就是只望著光明，〈我們的時代〉唱出白安理想中的自己，也是希望身處的時代的樣子，她說：「年輕的我們身上還未擁有一切，正因如此反而更有勇氣可以奮不顧身的去追求，希望每個人如果都很用心專注的，活出自己最美的樣子，那世界一定都會變得更好。」

白安將在新的一年帶著專輯到各城市和大家見面，並舉辦專輯分享會分享創作故事，18日於誠品書店敦南店 B2 音樂館、26(六) 於高雄大遠百店書區中庭、27日台中中友店舉行。

(中時 )

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