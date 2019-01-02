無奈雲層太厚 墾丁迎曙光落空

龍磐公園因雲層過厚無緣見到今年第一道曙光，讓不少旅客敗興而歸。（林和生攝）

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民眾引頸期盼望向東方，卻因雲層過厚讓專程來到龍磐公園的他們無緣見到曙光。（林和生攝）

「2019、新年快樂！」為迎接本島今年第一道曙光，成千上萬民眾1日凌晨便聚集墾丁龍磐草原，無奈預計曙光出現的6時35分已過，仍因雲層過厚，無緣見到陽光，天空始終灰濛濛一片，而遊客們仍不減玩興，轉頭向身旁親友互道新年快樂，並相約明年再來。

龍磐草原地點平整，面對廣闊的太平洋無視野死角，是欣賞日出絕佳地點，每年都吸引大批人潮到此歡度新年之始，已成迎曙光聖地，不過當地屬石灰岩地形，處處有洞穴、裂縫，過去曾有民眾不慎掉落洞穴中，墾管處今年特地架設棧道，避免可能的危害。

為炒熱現場氣氛，今年屏東縣政府特地與屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、恆春半島觀光產業聯盟合作，於凌晨5時30分請來南島舞集及水女孩舞團表演，陪伴民眾度過漫漫迎曙光時間；現場也設臨時郵局，由旅宿業者提供明信片及摸彩券，除能書寫寄出新年第一道祝福外，也有機會獲得住宿券等好禮。

隨著時間靠近，遊客們紛紛轉向東方引頸期盼，盼能有幸目睹第一道曙光，無奈雲層過後，直至7時仍不見陽光露臉，大夥才悻悻然離開。吹了一晚落山風有人難掩失望，但多數人還是情緒激昂與身旁友人互道恭喜，強調「結果不重要」，重點是新年第一天與親友一起度過，是最開心的事。

(中時 )

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