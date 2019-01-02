生物老師愛海馬 把會客室變成水族館

歐武雄（左）將自己對海底生物的喜愛帶進學校，跟著學生一起觀察海底世界。（林和生攝）

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海馬在水族缸中悠遊模樣，常讓歐武雄看得入神。（林和生攝）

曾經在海試所擔任研究員的屏榮中學生物老師歐武雄，將校園會客室空間活化，擺上多個系統缸養殖海馬及海水魚，除了閒時作為打發時間的療癒空間，也會指導學生進行研究及觀察，久而久之原本乏人問津的校園一隅，瞬間成為最熱門的角落。

來自澎湖的歐武雄說，或許是從小生長環境，加上家族全靠捕魚為業，使得自己對於海中生物有著莫名好感，求學生涯也主修「養殖」，畢業後便在海試所工作，主要研究海馬的繁養殖。

因為結婚隨著妻子來到屏東定居，目前擔任中學教師，繁忙課業與教學，沒有澆熄他對水族世界的熱情，於是在校長倪孟君支持下，將用來招待來賓的會客室引進水族缸，開始餵養海馬，並指導學生協助餵食、清理。

近來小小海底世界傳來好消息，長期協助餵養的學生林佑瑛說，某天下課就陪著同學走到水族室，隱約看見缸內有東西在晃動，靠近一看發現竟是成群小海馬；另名學生游高驊簡直欣喜若狂，細數過後約300多隻，已經完成移缸動作。

歐武雄說，海馬不像一般貓狗會跟主人撒嬌，但看著牠在水中悠遊，且覓食時候透過像吸管的嘴巴將黑殼蝦一口吃進去，真的非常療癒，有時候看著看著下課時間就這樣過去，去上課時又是活力滿滿。

(中時 )

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