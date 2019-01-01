瀧澤秀明含淚「最後演出」百位偶像回歸伴舞 熱唱經典〈Venus〉

2019年01月01日 19:28 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

瀧與翼 最後舞台演出 in 傑尼斯跨年演唱會

36歲的日本男星瀧澤秀明今（1）日正式引退轉為經紀公司董事，所屬團體「瀧與翼」也因他引退，與今井翼因健康問題離開傑尼斯而解散，他們在前輩SMAP中居正廣的建議下，決定「好好向粉絲道謝、告別」，把最後的演出留給了傑尼斯跨年演唱會，當年幫他們伴舞的後輩山下智久、生田斗真、風間俊介、長谷川純也現身伴舞，眾傑尼斯藝人更舉起「23年來辛苦了」字樣的扇子，讓瀧澤一上台就紅了眼眶。

瀧澤秀明2018年宣布將轉為傑尼斯幕後董事而引退。（圖／翻攝自推特）

「瀧與翼」團體誕生16年，兩人則出道23年，在2018年9月團體宣布解散，瀧澤秀明宣布自2019年起引退轉居幕後。今井翼則是因梅尼爾氏症病情惡化，退出經紀公司。

「瀧與翼」另一名團員今井翼也因為健康問題在2018年退出傑尼斯。（圖／翻攝自推特）

兩人曾發行多張冠軍歌曲，也是「小傑尼斯」中的領袖人物，當時山下智久、生田斗真、風間俊介、長谷川純都曾是他們的伴舞，這次在傑尼斯跨年演唱會他也都穿上當時伴舞的衣服，再次為「瀧與翼」伴舞，一上台看見師弟們與眾藝人、粉絲為兩人加油，瀧澤也紅了眼眶，他們一連演唱包括《Venus》、《夢物語》、《Real Dx》三首經典歌曲。

當時幫「瀧與翼」伴舞的生田斗真（左）與山下智久（右）也帥氣回歸幫他們伴舞。（圖／翻攝自推特）

表演結束兩人也向粉絲們道別，今井翼說道：「今後我們將走各自的路，會努力回報大家對我們一直以來的支持。」瀧澤秀明也最後告別：「23年來，真的過得很精采！謝謝大家。」在場的傑尼斯前輩們也一一上前送花擁抱兩人，畫面十分感人。

(中時電子報)