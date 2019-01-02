盼罹癌胞姊吃得更健康 廚師研發番茄口味拉麵

2019年01月02日 07:19 中時 葉書宏

新北市中和區「上品牛肉拉麵」老闆許仁勇為了讓罹癌胞姊吃得更健康，研發出番茄口味拉麵。（葉書宏攝）

新北市中和區「上品牛肉拉麵」老闆許仁勇為了讓罹癌胞姊吃得更健康，研發出番茄口味拉麵。（葉書宏攝）

新北市中和區「上品牛肉拉麵」創立逾15年，老闆許仁勇廚師出身，為了罹癌胞姊研發番茄口味的拉麵，湯頭天天熬煮逾12小時，就是希望胞姊可以吃得健康一點，如今成為店內招牌，不少饕客都慕名而來指名要吃「番茄半筋半肉拉麵」。

老闆娘表示，老闆許仁勇本來在餐館工作，因手部受傷醫師建議不該繼續從事餐館內的繁重工作，夫妻倆才決定創業「上品牛肉拉麵」，拉麵口味分為紅燒、番茄、清燉三種。

老闆娘說，所有的菜單都來自於老闆的巧思及經驗累積，湯頭經由7種蔬菜及豬大骨熬煮12小時而成，不加味精、鮮甜美味，非常適合搭配火鍋、麵、粥等料理。

另外，為確保品質，湯頭都是天天新鮮現煮，老闆如今年逾70歲，料理時一點都不馬虎，女兒也會來店裡幫忙。

「堅持選用手工拉麵！」老闆娘說，湯頭好吃另外麵條也相當重要，她們堅持使用純手工拉麵，吃起來Q彈有嚼勁，不像一般店家為了節省成本選用機器製作，手工拉麵口感就是不一樣。

值得一提，許仁勇當初研發番茄口味的初衷，就是希望給罹癌的胞姊可以吃得更健康一點，他認為番茄營養成分很高，若搭配高湯、拉麵，不僅營養又可以開胃，如今成為店內招牌。

陳姓饕客說，該店緊鄰4號公園，周末假期和家人到公園遛狗都會特地去飽餐一頓，小店雖然小小的看起來不起眼，店內座位也不多，但牛肉拉麵確實值得一再品嘗，口味老少咸宜，相當值得推薦。

店名：上品牛肉拉麵

地址：新北市中和區中和路350巷12弄2號

電話：02-2929-4057

營業時間：周一至周六上午11時至下午2時、下午5時至9時；周日公休

售價：番茄半筋半肉拉麵140元、紅燒三合一拉麵140元、清燉半筋半肉拉麵140元

(中時 )