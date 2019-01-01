遭樂迷噓爆？新聞局長比Rocker手勢保證搖滾台中續辦

搖滾台中是否會停辦？新聞局長吳皇昇比出Rocker手勢，向樂迷保證，不止今年辦，明年也會辦。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
承辦搖滾台中的「浮現音樂」1日發表聲明，「局長被噓從來不是重點，化噓聲為掌聲的政務官才有擔當」。（翻攝臉書）

繼台中市長盧秀燕在職棒球星張泰山引退儀式，因致詞打斷《滅火器》樂團演出，引發球迷噓聲，新聞局長吳皇昇在「搖滾台中2019台中跨年音樂祭」，也被網友質疑「亂入」噓翻，吳皇昇1日表示，他在台上比Rocker手勢宣布搖滾台中會續辦，獲樂迷歡呼肯定，未來名稱可能是「搖滾台中或搖滾台中音樂季」。

承辦的單位浮現音樂1日發表聲明，局長是否被噓？是掌聲還是噓聲，都不是我們在意的，樂迷在乎的是，搖滾台中的傳統能否繼續？獨立音樂的批判省思的精神，不會因為誰來執政，有所改變，當新聞局長承諾不會停辦，數萬名觀眾已給予高度正面回應。

舉辦10多年的「搖滾台中」每年都是樂迷朝聖的搖滾盛會，但有網友PO出吳皇昇遭噓的影片引熱議，對此，吳皇昇盼不要斷章取義的解讀，強調他也是年輕人，與樂迷的互動，勿造成活動失焦。

「浮現音樂」提供當晚影片，吳皇昇在倒數前11時53分上台，主持人說「反正今年快過了，你可以享受被1萬人噓的感覺」，吳皇昇比出Rocker手勢，也做出敬禮致意動作，還發出高分貝搖滾嘶吼聲宣示，他向大家保證今年會辦，明年會辦，「只要我在任的期間，都會辦而且越辦越好」。

吳皇昇承諾後，全場尖叫歡呼聲響起，主持人強調大家會監督政府，誰當政府都一樣，大家最在意的是明年到底有沒有搖滾台中，要他記得自己說過的話，吳皇昇豎起大拇指比讚肯定回應。

(中時 )

蔡英文開口唱國歌 羅智強發現台… 林國慶：民進黨刁難韓國瑜 會讓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。