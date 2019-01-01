遭樂迷噓爆？新聞局長比Rocker手勢保證搖滾台中續辦

2019年01月01日 19:34 中時 盧金足

承辦搖滾台中的「浮現音樂」1日發表聲明，「局長被噓從來不是重點，化噓聲為掌聲的政務官才有擔當」。（翻攝臉書）

繼台中市長盧秀燕在職棒球星張泰山引退儀式，因致詞打斷《滅火器》樂團演出，引發球迷噓聲，新聞局長吳皇昇在「搖滾台中2019台中跨年音樂祭」，也被網友質疑「亂入」噓翻，吳皇昇1日表示，他在台上比Rocker手勢宣布搖滾台中會續辦，獲樂迷歡呼肯定，未來名稱可能是「搖滾台中或搖滾台中音樂季」。

承辦的單位浮現音樂1日發表聲明，局長是否被噓？是掌聲還是噓聲，都不是我們在意的，樂迷在乎的是，搖滾台中的傳統能否繼續？獨立音樂的批判省思的精神，不會因為誰來執政，有所改變，當新聞局長承諾不會停辦，數萬名觀眾已給予高度正面回應。

舉辦10多年的「搖滾台中」每年都是樂迷朝聖的搖滾盛會，但有網友PO出吳皇昇遭噓的影片引熱議，對此，吳皇昇盼不要斷章取義的解讀，強調他也是年輕人，與樂迷的互動，勿造成活動失焦。

「浮現音樂」提供當晚影片，吳皇昇在倒數前11時53分上台，主持人說「反正今年快過了，你可以享受被1萬人噓的感覺」，吳皇昇比出Rocker手勢，也做出敬禮致意動作，還發出高分貝搖滾嘶吼聲宣示，他向大家保證今年會辦，明年會辦，「只要我在任的期間，都會辦而且越辦越好」。

吳皇昇承諾後，全場尖叫歡呼聲響起，主持人強調大家會監督政府，誰當政府都一樣，大家最在意的是明年到底有沒有搖滾台中，要他記得自己說過的話，吳皇昇豎起大拇指比讚肯定回應。

(中時 )