黃子佼喬裝工讀生「蹲行」遞海報！孟耿如怒：這怪人是誰？

2019年01月01日 19:30 中時 林淑娟

黃子佼喬裝成工讀生遞送海報。孟耿如完全沒發現。（翻攝年代MUCH）

黃子佼喬裝成工讀生遞送海報。孟耿如發現後驚喜表情。（黃子佼提供）

黃子佼喬裝成工讀生遞送海報。孟耿如發現後驚喜。（年代MUCH）

黃子佼（佼佼）昨晚連莊主持桃園跨年晚會，還與未婚妻孟耿如首度在舞台上驚喜同框！佼佼竟瞞著女友全程喬裝成工讀生，在孟耿如唱〈幸福離島〉時一路「蹲行」跟在她身邊，為她遞送海報，還一路跟上舞台，直到最後一刻才拉下口罩製造驚喜彩蛋。他今受訪時笑說，帶給大家驚喜的代價就是「鐵腿」，也發現工讀生不好當。

黃子佼說，他之前開會時就決定了要假扮成工讀生這餿主意，且瞞著多數人。他自己唱完歌後趕緊去換衣服隱身，之後在女友唱〈幸福離島〉走下舞台與粉絲互動時，一路蹲行跟在她身後遞海報，他還刻意把頭壓得極低，就怕被女友認出，結果她們果然都沒發現，他一路跟上台後，直到快唱完了，才心想：「我要趕快露臉，不然太可惜了！」最後看著女友驚嚇的臉，自己也開心：「驚喜彩蛋成功！」

他表示，其實過去有不計其數的活動邀請他們同台，但兩人都覺得要同台應該是要有趣、有意義的，這次兩人巧合都跨界成為歌手，還參與同場跨年晚會，感覺已經躲不掉，一切都是天時地利人和，「機會難得，在這個夜晚讓大家開心驚喜一下！而且總要有個開始，以後也比較自然」。

佼佼透露，孟耿如一開始還很氣，想說怎麼助理沒出現，而是一個怪人一直塞海報給她，而不知情的助理也很生氣傻眼，覺得怎麼有人搶了自己的工作，還跟著她跟那麼緊。

孟耿如演唱結束後並未離開現場，而是跟著工作人員在後台吃火鍋，跨年倒數時，她沒上台而是在台下與粉絲們一起倒數，等到男友收工後再一起回台北。不過累了一個晚上的他們回家後也沒馬上休息，還一起看完這段晚會重播，兩人都覺得畫面實在太荒謬、太好笑了。

佼佼先前在記者會上曾開玩笑說，如果覺得收視不太好，可能會跟女友在台上接吻。他笑說，其實自己沒在管收視啦，主要是要讓大家開心、驚喜，而且當眾接吻也太俗套了。他昨晚唱完〈安全感〉時準備下台時就公開放閃：「我願意把我所有的安全感送給下一位來賓孟耿如！」孟耿如演唱時也甜蜜呼應：「謝謝前面演唱者給我的安全感！」觀眾以為放閃就到此為止，沒想到還有喬裝工讀生這橋段設計，當佼佼突然拉下口罩，孟耿如驚喜喊：「為什麼是你啊！」且自然親密拉起對方的手，畫面甜到最高點。

(中時 )