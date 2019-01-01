林國慶：民進黨刁難韓國瑜 會讓柯文哲呆掉

2019年01月01日 19:48 中時電子報 丁世傑

前民進黨立委林國慶勸民進黨，不要逼韓國瑜選總統！

前民進黨立法委員林國慶日前在中天電視《新聞龍捲風》節目中表示，是民進黨造成韓國瑜今天的成就，如果民進黨繼續刁難韓國瑜，到時候韓國瑜萬一宣布選總統，連柯文哲都會呆掉！

林國慶表示，是民進黨造成韓國瑜今天的成就，韓國瑜在北農，如果不是民進黨硬逼他，硬要那個位子，韓國瑜也不會離開；韓國瑜不離開，大家還不知道他膽識很好、敢公然嗆段宜康，反應好、氣魄好，講話又接地氣，那時候大家才認識他。

林國慶認為，現在高雄建設要延續下去，不能因為不同人做市長，以前說的都不算。

因此，林國慶奉勸，不要再逼韓國瑜。因為很多人問韓國瑜會不會出來選總統？林國慶表示，他都說不會。但是，如果繼續卡東卡西，等於逼上梁山，讓韓國瑜綁手綁腳、百般刁難，不配合、不協助，找韓國瑜麻煩，「韓國瑜是在找高雄問題，一群人在找韓國瑜的問題」，逼到最後，韓國瑜萬一說，「我宣布選總統」，「連柯文哲都會呆掉！」林國慶說。

因為「如果高雄市民跟韓國瑜心情一樣」林國慶分析，「把我們糟蹋到這樣」，高雄市民會挺韓國瑜，「韓國瑜是高雄的寶，願意奉獻給台灣，高雄人會支持他」，林國慶如此認為。

因此，林國慶勸民進黨大老們，如果聰明，就協助韓國瑜，讓高雄市民感受到民進黨一樣有照顧他們，一樣協助韓國瑜。如果一項政策成功，不只是韓國瑜一人的成就，也是民進黨的肚量，民進黨也有功勞，為何要逼他變成仇人？傻子才會卡韓國瑜。

林國慶認為，不論哪一個黨做，都是為了高雄市民，不是為了政黨，否則讓高雄市民感受到換一個人當市長差這麼多，顯然教訓還不夠，下次教訓要用力一點，那就物極必反！

(中時電子報)