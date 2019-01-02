追劇姿勢不良脊椎提早退化　醫生呼籲做緩解動作

2019年01月02日 07:22 旺報 林瑞益

許多民眾會趁著假期追劇，但醫生提醒，長期姿勢不良將導致脊椎提早退化之外，民眾可多做緩解運動，避免「追劇症候群」上身。

一名30歲的上班族李小姐工作時需要一直盯視電腦，只要放假或下班後更是熬夜瘋狂追劇趕進度，一覺醒來竟出現肩頸僵硬痠痛、頭痛，脖子轉動還發出「喀、喀」聲，嚇得她趕忙到「活力得中山脊椎外科醫院」看診。

該醫院復健室治療師陳美君指出，長時間低頭滑手機會因為頸部過度往前彎曲，造成後頸部肌肉為了維持頭部重量，而過度的負荷，對後頸形成壓力。

她說，若長期放任肩頸僵硬痠痛不治療或不矯正姿勢，除造成頸部肌肉失衡，增加頸椎關節的負荷，導致頸椎關節提早退化，再加上後頸部肌肉長期支撐頭部重量，將導致後頸肌肉過度使用，引起頸部神經根病變，出現痠、麻、刺、痛等症狀，有的甚至會頭痛，長骨刺。包括低頭族及長期駝背使用電腦，都是高風險族群。

至於應如何避免出現「追劇症候群」，陳美君建議，使用電腦或手機時，應點頭收下巴，讓眼睛直視前方，並挺直背、收下巴，千萬不可駝背，一旦長期頭往前伸，將造成頸部後方肌肉僵硬。她並示範3個緩解肩頸僵硬痠痛的伸展運動，每招維持10至15秒，反覆做5至10次為1個回合，1天可做3至5回，讓頸部肌肉放鬆。

(旺報 )