六甲落羽松漸紅 林鳳營社區推小旅行

2019年01月01日 20:19 中時 劉秀芬

北中南各地都有落羽松景點，位於台南市六甲區一省道林鳳營段的落羽松森林，因交通相對方便，成了網美打卡熱點，平日就常見新人拍婚紗來此取景。但今年暖冬效應，落羽松只紅3、4成，元旦連假每日還是吸引數千人前來賞景，路邊停車綿延超過1公里。

六甲地落羽松森林原是林鳳營牧場為了防疫、隔離乳牛而種植，這幾年落羽松爆紅，每到入冬，落羽松樹葉由黃轉紅，吸引大量遊客前來賞景，造成附近交通阻塞，六甲區公所去年特別與林鳳營牧場商量，另闢一區當停車場，今年元旦假期馬上派上用場，但是似乎不夠用。

路邊的小攤販說，天氣不夠冷，落羽松不像去年那麼紅，去年元旦假期人更多，車子都停到對面馬路去了。也有民眾說，雖然這裡落羽松顏色還沒變紅，但落羽松數量多，又分成很多區，很適合拍照打卡，而且停車還算方便，不用走很遠。

六甲區公所建議賞景民眾，可搭乘火車及公車前來賞景，從林鳳營火車站下車後，可順遊農會米庫、林鳳營故事館，約15分鐘可抵達落羽松風景區，還可沿著新整建的菁埔埤環埤休閒步道，欣賞埤塘風光。

林鳳營社區為推廣六甲觀光，近日推出小旅行活動，由社區發展協會導覽員帶隊，行程包括台鐵道班房、林鳳營故事館、林鳳營百年火車站、樹屋、菁埔里台灣鯛生態體驗，中午享用割稻飯風味餐。

下午先至九品蓮花生態園區和蓮花世界賞蓮，還有稻藝DIY體驗，最後再前往參訪林鳳營牧場、漫遊菁埔埤溼地和賞落羽松，有興趣的民眾可打電話至林鳳營社區發展協會詢問。

(中時 )