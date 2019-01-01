「看不起」想發財年輕人 辜寬敏遭譏最不要臉大賽冠軍

2019年01月01日 20:28 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

獨派大老辜寬敏接受媒體採訪表示，對現在台灣的年輕人有些失望，指年輕人只想著聽高雄市長韓國瑜說的話，政見講個發大財就投給他，「這種年輕人我實在看不起」。此言一出立即引發反彈，資深媒體人謝寒冰掀出辜寬敏貪小利將捕漁執照賣給大陸公司往事，如今竟看不起發大財年輕人。為此，謝寒冰直接將2018年終最不要臉大賽冠軍頒給辜寬敏。

謝寒冰在臉書首先指出，「2016年就是這個老傢伙得意忘形地喊出：天下已經是我們的了⋯⋯」，放肆、狂妄心態溢於言表，這或許是在民進黨全面執政兩年後，「討厭民進黨」成為台灣最大黨的主要因素。2018年九合一選舉，韓國瑜一句「貨出得去、人進得來、大家發大財」口號成功翻轉高雄，並造成民進黨大敗丟失多個縣市執政權。辜寬敏放話「看不起」想發大財票投韓國瑜的年輕人。謝寒冰乾脆將辜寬敏貪小利將捕漁執照賣給大陸公司往事掀開，「獨派大老」真臉目竟是如此，謝寒冰調侃表示，「2018年終最不要臉大賽的冠軍，就決定是你了！」

據維基百科資料顯示，2007年10月17日，前馬紹爾群島臺灣同鄉會會長王百祺透露，辜寬敏在馬紹爾群島成立的「辜氏漁業公司」將兩艘舊漁船及其執照賣給中國遠洋漁業業者「上海新世紀（金匯）漁業公司」，然後在臺灣另造兩艘新漁船，以為可以憑自己在臺灣的政治勢力取得新漁船的執照，結果行政院農業委員會漁業署不發新執照；另外，辜寬敏還介紹「上海新世紀（金匯）漁業公司」買下馬紹爾群島的鮪魚罐頭廠。王百祺抨擊，辜寬敏口口聲聲「愛臺灣」，卻做出自己口中「賣臺」的行為。臺灣區鮪魚公會圍網營運委員會主任委員蔡定邦則指控，辜寬敏透過馬紹爾群島政府向臺灣施壓，還影響到臺灣與馬紹爾群島的漁業談判，所以總統陳水扁拜託他隨行出訪馬紹爾群島以協助漁業署與馬紹爾群島海洋資源部漁業局會商；他說，漁業署公告不准再造新漁船的法令沒有錯，辜寬敏沒有照法令走。

2007年10月18日，辜寬敏召開記者會表示，舊漁船買賣是商業行為，「我會賣魚、賣船，但絕對不會賣臺。」辜寬敏說，他先把兩艘舊漁船賣給一家美國公司，這家美國公司再轉賣給「上海新世紀（金匯）漁業公司」，他都知情，因為這是商業行為，所以他並未反對，「他來投資，我賺他的錢啊！」辜寬敏同時否認曾經介紹「上海新世紀（金匯）漁業公司」買下馬紹爾群島的鮪魚罐頭廠。

(中時電子報)