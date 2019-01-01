10分鐘的煙火秀！世界3大夜景的海港跨年超絢麗

2019年01月01日 21:01 中時 何書青

鄰近台灣的香港這次為了迎接2019年，這次在維多利亞港施放長達600秒的煙火秀，時間是台北101煙火的1.6倍，而且這次煙火表演還引進來自義大利的得獎煙花、新增樓頂射燈效果，讓在香港看煙火跨年的遊客享受視覺效果更多層次的精彩饗宴。

從昨（2018年12月31日）當晚11點開始，3座位於港島的建築物，每隔15分鐘就在樓頂發放紅、綠、金及銀色的「許願流星」煙火，象徵甜蜜、常樂、富足及健康，讓遊客和市民許下新年祝願。

重頭戲香港跨年煙火的匯演，則是由下而上以海面發放的煙火、香港會議展覽中心外牆顯示「2019」字樣及祝福語、大廈樓頂及地標的燈效、大廈樓頂的煙火以至維港上空的煙花等層面構成；背景音樂則由著名音樂監製趙增熹先生創作及編排，煙花、煙火及燈光效果隨著音樂節奏幻變，其中一幕還有以二胡及古箏演奏的樂曲，煙火也跟著拍子起舞。

其中一幕「星空萬花筒」使用的是在多項國際賽事裡獲獎的義大利煙火，該橋段煙火圖案如萬花筒般變化，時而菱形、時而圓形、時而半月形，顔色也會隨著轉變，由金色變紫色，再變成綠色，令人目不暇給。

而跨年煙火的壓軸橋段，就屬在短短60秒內展現45款不同的煙花圖案，包含牡丹、菊花、櫻花及紫羅蘭等不同花卉圖案，像在天空中一起綻放般，將維港上空化為一片美麗花海，還有糖果、笑臉及心形等圖案，祝福新的一年將更豐盛繁榮。

(中時 )