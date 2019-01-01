軍人被同袍騙錢 竟配合同袍再騙姊百萬

2019年01月01日 20:40 中時電子報 柯毓庭

一名於國防醫學院擔任勤務隊食勤兵的彭姓男子，於2015年5月至2016年4月間，訛詐軍中同袍蘇姓男子，騙走蘇男與蘇男姊姊共172萬4千9百元；另兩名吳姓、蕭姓同袍則各遭騙走5千元。新竹地院審後依詐欺取財罪判彭男5月徒刑，易科罰金15萬元。

據《聯合報》報導，25歲的彭姓男子於擔任食勤兵勤務時，向吳、蕭、蘇3人誆稱認識職棒簽賭集團，並因集團與職棒教練合作打假球，只要下注投資必能獲利，3人信以為真，各拿出5千元交給彭男。

彭男詐騙得手後，又以修車費用、黑道大哥跑路費、母親生病醫藥費、買槍枝防彈衣向砂石場老大討回款項等理由，騙蘇男匯款27次、共計46萬6千9百元，後因蘇男存款用盡，彭竟轉向蘇男家人詐騙，更要求蘇男配合。

彭男於2016年2月起1人分飾5角，冒稱是蘇男的軍中學弟「陳x豪」，並創造「陳x豪母親」等人，以line等通訊軟體聯繫蘇男姐姐，誆稱蘇男積欠債務，而蘇男更配合彭男拿出本票作假，讓姐姐深信不疑，進而匯款42次、共計125萬8千元。

彭男得手後食髓知味，將魔爪伸到蘇男父親身上，除向蘇父佯稱是蘇男好友外，更多次前往蘇父位於南投的住所，出示蘇男簽的3張本票，要求蘇父代償債務。後因蘇男告知父親，蘇父才免於受騙，而蘇女亦因警覺有異，質問弟弟後驚覺上當，才報警處理。

新竹地院審理時，法官認為彭男犯下4起詐欺取財罪、一起詐欺取財未遂罪，依詐欺取財罪判有期徒刑5月，易科罰金15萬。至於蘇男誆騙自己姊姊的部分屬於親屬間詐欺，為告訴乃論罪，因蘇女未對蘇男起訴，判由檢方另行簽結。

(中時電子報)