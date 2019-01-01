2018最後一道驚喜！安心亞唱完跨年竟被下跪求婚

2019年01月01日 20:56 中時 林淑娟

安心亞跨年演出精彩。（民視）

安心亞被OPEN將求婚。（經紀人提供）

安心亞、禾浩辰新戲演出高中生。（三立）

安心亞、禾浩辰新戲演出高中生。（三立）

安心亞、禾浩辰新戲演出高中生。（三立）

性感女神安心亞跨年夜一連趕了高雄、台中麗寶樂園、南投三場跨年晚會，結果她才唱完高雄夢時代的開場，就在後台被「單膝下跪求婚」了，讓她又開心又害羞，笑說這真是她2018年的最後一道驚喜！

不過粉絲別心碎，向安心亞求婚的其實是人見人愛的「OPEN將」！當晚「OPEN將」穿著紅色禮服出現在後台，拉著安心亞的手，突然下跪向她求婚，畫面逗趣可愛，也讓安心亞有了活力繼續趕搭高鐵前往台中。她為了演出，一整天幾乎不敢進食，直到趕往台中的高鐵上，才勉強吃了一個菠蘿麵包果腹。凌晨1點多結束南投的演出後，又買了一杯冰涼可樂犒賞自己一整天的辛苦。

安心亞說，1日凌晨回到台北已經3點半，但早上5點多就起床，6點梳化，7點多出現在永樂市場拍三立新戲《你有念大學嗎？》。沒想到一上工就有路人阿姨對著她說：「妳昨晚不是趕3場跨年晚會嗎？怎麼一大早就出現在這裡！」而劇組跨年夜放假，幾乎有一半的人都守在電視機前欣賞她的火辣演出，男主角禾浩辰一見到她也忍不住學起她的「厭世舞」，以證明自己是忠實觀眾。

安心亞與禾浩辰主演的《你有念大學嗎？》將在本週日晚間10點於台視首播，兩人日前為戲換上高中制服，扮演將考大學的高中生，禾浩辰之前演過各種類型的學生，笑說自己經驗老道所以吃香，還自誇仍帶有學生氣質。安心亞也覺得自己演學生毫無違和感，特別是素顏演出，她頑皮地笑說：「我根本就凍齡，可塑性很高！」

這次前進校園拍攝，面對學生臨時演員，安心亞還是會很緊張，因為對話要表現出學生的天真感，她說同學們都好熱情，休息時就尖叫，又對她比愛心，安心亞只要回同樣動作，又會再引來一聲瘋狂尖叫，感覺好像在校園辦歌唱會。

走進校園就一定會回想起校園的點點滴滴，禾浩辰就最懷念高中時在球隊生活，一群大男生相處在一起真的會超幼稚的，當時有時候練完球洗完澡，大家會一起偷偷的跑去學校泳池裸泳，現在想一想，學生時期那段時光真的很瘋狂也很幼稚，但卻很開心。禾浩辰說其實回想高中時期有很多事情很想做但沒有做！如果有機會的話，蠻希望能夠替學校拿下一座冠軍獎盃，這是他覺得很遺憾沒有完成的事情，畢竟球隊比賽能夠拿獎對球員來說會是一個很大的里程碑。而安心亞如果時間可以重來，那就是好好考大學，享受四年大學時光。

(中時 )