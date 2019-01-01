黃暐瀚妙喻九二共識 「相信有神明祂就是存在的」

2019年01月01日 22:09 中時電子報 丁世傑

黃暐瀚。（圖／取自黃暐瀚臉書）

黃暐瀚談九二共識。（圖／取自黃暐瀚Youtube頻道）

蔡英文總統今（1）日表示，兩岸交流要健康、正常，「不能靠模糊的政治前提或強迫就範的通關密語」。不過，資深媒體人黃暐瀚指出，現在去談九二共識不存在，已經很Low了，沒有意義的！「只要心中有神，他就是存在的！」

蔡英文總統今（1）日表示，她不反對兩岸互動與城市交流，但兩岸交流要健康、正常，「不能靠模糊的政治前提或強迫就範的通關密語」，兩岸之間真正需要的是務實理解雙方在價值、信仰、生活方式跟政治制度上的根本差異。

不過，資深媒體人黃暐瀚日前即已表示，談九二共識，除了要了解當年的背景之外，還要看看2018年的現在，兩岸究竟是什麼關係？2018年的問題，就真實地擺在眼前！黃暐瀚強調，若是要跟中國大陸互動，就得接受這個「遊戲規則」，這就是九二共識的現實。

黃暐瀚回顧「九二共識」歷史指出，1999年7月9日李登輝接受德國之聲訪問，拋出「兩岸之間是特殊國與國關係」即「兩國論」，7月11日大陸國台辦聲明世界上只有一個中國，7月12日海協會會長唐樹備指出，兩國論是對1992年兩會共識的破壞。所以才到回去1992年兩會到底達成什麼共識？

1999年8月2日，我方陸委會也聲明，反對霸權式一個中國，呼籲回到「一個中國、各自表述」。

至2000年，陳水扁執政，提出「四不一沒有」，「不會宣布獨立、不會更改國號、不會推兩國論入憲、不會推統獨公投、沒有廢除國統會與國統綱領的問題」，後來蘇起趕快拋出「九二共識」就是「一個中國、各自表述」，所以後來大家一直爭執，到底有沒有九二共識？

黃暐瀚指出，重點在於後來發生一件事，就是大陸也開始說，「九二共識」，所以現在要面對2019年的現在，而不是過去的文獻。

黃暐瀚舉例，大家有看過神明嗎？或許有些人有，有些人沒有，但只要心中有神，他就是存在的！

黃暐瀚也指出，台灣當然可以不跟大陸交流，不去念書、不去做生意，一旦要去，就要配合遊戲規則，因此，再去談九二共識不存在，已經很Low了，沒有意義的！

黃暐瀚引述2000年6月（第41期）的立法院公報，蔡英文當陸委會主委時也曾說，「我們的一個中國各自表述，事再1992年所談的過程，在我們的立場是各自表述一個中國」。「我是台灣人沒錯，我是中國人，因為我是念中國書長大的，受的是中國式教育。」2000年8月4日蔡英文更說，「未來一中是唯一選擇」。

「所以蔡英文變了」，黃暐瀚說，2012選總統時，蔡英文曾提出「台灣共識」，馬英九提「九二共識」，馬英九贏了。2016年蔡英文提出「維持現狀」，蔡英文贏了。

所以，「政治永遠都用模糊的名詞在那裏轉來轉去，所以大家都不要再騙了」，黃暐瀚指出，現在明進黨在立法院是多數，可以修憲阿！甚至修公投法時，有人主張把領土公投納入，國民黨說好啊！民進黨說不要不要！「試試看嘛！」黃暐瀚說。

因此，黃暐瀚認為，九二共識是存在的，是會影響你我生活的，蔡英文「維持現狀」做不到，否則民調不會這麼低！

黃暐瀚指出，國台辦於12月26日聲明「1992年11月，海協會和台灣海基會受權達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是九二共識。這是經過兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂政治前提。」因此不用討論過去，重點是現在有「九二共識」！面對現實就好了。

黃暐瀚最後也說「人試著去理解別人，就可以原諒自己」！

(中時電子報)