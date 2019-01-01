韓流元旦升旗！限量國旗圍巾搶翻 解密圖案彩蛋有哪些

2019年01月01日 21:02 中時電子報 林郁庭

韓國瑜國旗圍巾搶翻！ 民眾提前17小時排隊（影/中天新聞YouTube）

韓國瑜在文化中心參加元旦升旗典禮，外場有業者製作300條韓國瑜紀念國旗圍巾，免費發放。這條讓韓粉為之瘋狂的圍巾其實有很深的冀望在裡頭，業者也特地到現場解說設計理念，當中藏有許多彩蛋，不僅Q版韓國瑜討喜，上面的各種圖案都具有寓意的。

中天新聞報導，韓國瑜在文化中心參加元旦升旗典禮，外場有在彰化縣的襪仔王觀光工廠業者，製作300條韓國瑜紀念國旗圍巾，免費發放Q版韓國瑜+高雄和各縣市知名景點的圍巾。超有紀念價值的圍巾，吸引許多人想要拿到收藏，甚至還有民眾提前17個小時就來卡位，前一天下午就來排隊，就是深怕搶不到圍巾。

禿子跟著月亮走！配合韓國瑜就任高雄市長後的首次元旦升旗，襪仔王推出的2019國旗圍巾長170公分，設計概念仍以國旗的紅藍白色調為主軸，並結合韓國瑜「賣菜郎」手拿聰與白玉苦瓜，「人進來、貨出去，大家發大財」的理念也都融入設計裡，韓國瑜的頭頂上有85大樓與遊覽車的圖案，就是希望把遊客人潮帶進高雄；韓市長把人潮帶進來後，在把觀光人潮帶到台灣其他的景點。

文化中心周圍還有許多攤販，從跨年夜開始就擺攤，連夜趕場到文化中心繼續發大財，從前一晚就在夢時代擺攤，連夜沒睡，不放過任何一點賺韓商機！

(中時電子報)