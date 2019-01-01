蔡淑臻俏變「紅包袋」 與王麗雅率伊林模特兒賀新年

2019年01月01日 21:32 中時 林淑娟

(左起)羅承軒、賴蕾安、吳靖舫、何裕仁、張念慈、萬學安、李竸、王麗雅、蔡淑臻、何欣芫、周祥蕙、董冠辰、紀璽安、林芸蘋、王郁婷、蕭珮瑩

(左起)羅承軒、萬學安、何裕仁、張念慈、王麗雅、李竸、吳靖舫、賴蕾安(伊林娛樂提供)

伊林娛樂兩大女神蔡淑臻、王麗雅日前領軍學弟妹們，拍攝2019年新春團拜賀卡，兩隊分別身穿紅、金色喜氣華服，進行「拔河」大對抗，象徵伊林團隊戰鬥力十足！運動名模王麗雅一身金色系bling bling貼身禮服，秀出好身材，祝賀大家「賺大錢發大財，豬年行大運，豬事大吉」。戲劇女神蔡淑臻則是一身亮眼大紅禮服，露出性感鎖骨和香肩，她笑說：「我的造型就像一個發財紅包袋，象徵發發發，祝福大家心想事成，身體健康！」

兩大女神結合伊林男、女模特兒，大陣仗拍攝新春賀卡，新生代模特兒中包括最新出爐的璀璨之星女模組冠軍蕭珮瑩、亞軍何欣芫、周祥蕙、董冠辰、林芸蘋、王郁婷、紀璽安、賴蕾安、吳靖舫、萬學安、張念慈、何裕仁、李竸、羅承軒一同入鏡，在女神身旁展現初生之犢不畏虎的氣勢。拍攝過程中，蔡淑臻需用力甩裙襬，其他模特兒配合踢腿，在她一聲令下，所有人整齊劃一擺POSE，展現超強向心力。

王麗雅去年取得基礎體適能教練證書、基礎瑜伽師執照，豬年她將繼續進修健身與瑜伽相關課程，及持續油畫創作，希望能辦個展。熱愛運動的她提醒大家新年期間也不能懈怠，要持續運動，「新年一定會大吃大喝，不管是待在家裡，或出門踏青，所以大家要記得運動」。蔡淑臻因傷勢還沒完全復原無法運動，在旁笑說：「我會大吃大喝，但運動就靠妳負責了！」

蔡淑臻說，每年大年初一都很期待去伊林娛樂總經理陳婉若家玩「推筒子」，這是她過年最期待的事情，「那天會看到很多好朋友、新朋友，甚至是一年只見一次的朋友，大家一起聊天吃零食，當廢物」，她也提醒王麗雅今年要共襄盛舉，「如果妳不吃東西，那可以在旁邊運動」。

戲劇女神蔡淑臻因傷勢未痊癒，休息了一陣子，現症狀已緩和許多，已投入戲劇工作，日前公視播出《靈佔》她再度挑戰演媽媽，純熟演技令觀眾印象深刻。

(中時 )