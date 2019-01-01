蔡總統新年談話 環時社評批：往深綠方向靠攏

2019年01月01日 21:25 旺報 潘維庭

蔡總統1日發表新年談話，以大篇幅講兩岸關係，提出「四個必須」和「三道防護」。但大陸鷹派官媒環球時報則以社評回批這些言論「裝腔作勢、自欺欺人」。

社評稱，所有大陸分析人士都認為，蔡英文的態度朝著向深綠方向靠攏，她的新年談話已經接近了陳水扁時期的「一邊一國」論。究其原因，是九合一選舉慘敗後「飲鴆止渴」，「看來要用加強操弄兩岸議題延續政治生命。」

環時該社評也批評民進黨，「經常說一些天花亂墜的假話空話，他們騙不了大陸人，對台灣民眾也越來越失效，但好像把他們自己騙得不輕」。

文章指出，民進黨是台海和平與穩定的長期破壞者，蔡英文本人也正在撕去自己「維持兩岸現狀」的偽裝，尤其糟糕的是，民進黨當局還嚴重缺少政治理性，在九合一選舉已經發出台灣民眾要民生成就、不讚成激化兩岸關係信號的情況下，蔡英文卻走上陳水扁已經失敗過一次的推升兩岸關係緊張的老路，試圖用更激進的方式突圍。

另外，社評也提到，民進黨當局有嚴重誤判，就是可以透過充當美國「印太戰略」的棋子來實現自保。當日本、印度都在大力緩和對大陸關係的時候，賭美中關係緊張對台灣進一步「去中國化」的推動和保護效應，即只要華盛頓支持，台當局就可以為所欲為，無所不能。

但文章稱，「台灣是中國的核心利益，同時卻只是美國阻撓中國崛起的一個抓手，中國隨時可以將自己捍衛領土完整的決心付諸實施，美國卻要不斷斟酌與中國對抗的代價，華盛頓不會僅僅為了台灣與北京拚命，儘管他們不反對、甚至願意看到台灣自告奮勇充當執行美國戰略的炮灰。」

(旺報 )