跨年high翻 超商這些商品大熱賣！

2019年01月01日 21:30 工商 劉馥瑜

受惠跨年晚會及元旦升旗典禮，超商湧入大量人潮！（圖／7-ELEVEN提供）

受惠跨年晚會及元旦升旗典禮，周邊超商湧入大量人潮！（圖／7-ELEVEN提供）

跨年夜high，超商業績跟著high！據7-ELEVEN最新統計，全台跨年當天平均單店來客數較平日倍數成長，其中，熱賣商品除了CITY CAFE、常溫飲料、現烤麵包、啤酒及休閒零食外，北部由於天氣濕冷，雨衣、雨傘等雨具商品異軍突起，成為北部門市熱銷冠軍，還有保暖的咖啡、關東煮等也很熱銷。

7-ELEVEN表示，今年跨年及元旦4天連假，由於北部天氣較差，跨年人潮明顯移轉至中南部，加上受惠「韓流」發威，高雄夢時代及愛河周邊成跨年黃金一級戰區，周邊湧入人潮創下歷年新高，據統計，7-ELEVEN周邊8間門市來客數較平日增逾1倍、業績年增1～2成，其中，賣最好的是CITY CAFE、啤酒、現萃茶、蒸玉米及大亨堡。

至於台北跨年人潮最多的信義區，據統計，周邊40多間7-ELEVEN門市，當日湧入近十萬人潮到店，業績較平日成長3倍，且由於北部天氣濕冷，以雨具（雨傘、雨衣）為熱銷冠軍，其次則以提神保暖的CITY CAFE、關東煮、熱罐飲品與休閒零食。

此外，元旦升旗典禮也是亮點之一，台北捷運42小時不打烊，7-ELEVEN位於總統府周遭（包括台北車站捷運、西門町、總統府升旗商圈）等，總計近20間門市全面備戰，以提神的CITY CAFE及方便攜帶的早餐輕食為主，如蒸地瓜、飯糰、常溫飲料等，備貨量較平常假日增加約2倍，部分門市也增加1倍以上人力。

今年高雄市元旦升旗典禮，也因「韓流」加持成為新亮點，7-ELEVEN文化中心商圈周邊的青雅門市、林德門市與廣東門市，也特別針對早餐類商品加強備貨，包括飯糰、三明治、CITY CAFE及麵包等，成功帶動相關業績較平日增逾2～3成。

全家便利商店也受惠跨年商機，據統計，今年北市跨年晚會最鄰近跨年現場的全家建鑫店，業績較平日大增4～5倍，其中，Lets cafe銷量增近3倍，夯蕃薯跟熱狗增近5倍，關東煮熱賣1,500支，餅乾零食銷量也是平日的4倍以上，還有茶飲料、水等銷售累計上千箱。另，狂歡類飲品如啤酒，也比平日銷售大增5倍，業績大進補。

此外，由於4天連假效應，人潮往南移，全家南部地區店舖整體業績表現也很亮眼，平均成長近2成，其中，靠近跨年鬧區的高雄前鎮區店營業額更翻倍成長，熱銷商品是Lets cafe、鮮食、零食飲料、啤酒等。

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(工商 )