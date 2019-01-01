俄國提供大陸引擎技術 換取陸方幫忙修復航艦

2019年01月01日 21:43 中時電子報 江飛宇

中國大陸的電磁砲出海測試，然而電磁砲需要極大的電力供應，也就需要夠強的渦輪機才行，那麼大陸的技術突破從何而來?現有說法認為，是俄羅斯向中國大陸提供了關鍵的海軍引擎技術，而大陸則幫忙修復和升級俄羅斯的航空母艦和其他大型艦艇。

下一個大未來(next big future)報導，俄羅斯唯一的航空母艦庫茲涅夫上將號在去年10月修復時，浮動船塢艦因操作失誤而沉沒，雖然航艦受損不大，但是失去浮動船塢將使俄國無法修復或現代化大型船隻。

俄國可能與大陸達成互利交換合作，大陸協助俄國修理該艦，也可能提供俄國所需要物硬體設備，甚至承包航艦的升級工程，而俄國則提供更好的軍艦引擎技術，也就有足夠功率操作耗電極大的電磁砲。

報導稱，這表明現在的中國大陸雖然經濟實力很強，但是技術創新能力仍不足，需要引進俄國的基礎軍事技術，比如高性能合金冶煉，要提升軍艦引擎的能力，需要更耐高溫與耐摩損的渦輪發動機葉片。

目前中國大陸造艦廠正在製造055型飛彈驅逐艦，該型艦的排水量突破1萬噸，被稱為「萬噸大驅」。頭兩艘的055型不具備集成電力推進系統（integrated electric propulsion systems ,IEPS），因為還屬實驗性質，沒有安裝電磁砲的設計，電力需求也相對較低。但接下來的6艘驅逐艦，就可能改用電力推進系統，並有足夠的餘裕能夠操作高能電磁砲。

美國的DDG-1000朱瓦特級就採用電力推進系統，這種動力裝置也是燃氣渦輪主機，但是主要是用來發電，這些電力供應給推進馬達和武器。

(中時電子報)