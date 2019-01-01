繼女背她喊「我媽」 章子怡摔倒小動作洩母愛網狂讚

章子怡和汪峰婚後生下一女醒醒，她對繼女熙熙(左一)也相當疼愛。（圖／翻攝自章子怡微博）

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中時電子報
章子怡曬一家四口獻新年祝福。（圖／翻攝自章子怡微博）

大陸女星章子怡和歌手汪峰，婚後育有一女醒醒，不時就在網上曬愛女萌照，而她對汪峰和舊愛葛薈婕所生的女兒熙熙（小蘋果）也視如己出，昨（31日）一家四口一起過2018年最後一天，並祝大家2019新年快樂，尤其章子怡和熙熙的互動十分有愛，章子怡的一個小動作更被網友狂讚是好媽媽。

影片／章子怡被繼女背

章子怡昨在微博PO出一家四口在公園奔跑的影片，小女兒醒醒由老公背著，她和熙熙也站在兩邊，一家人並排沐浴在陽光下，玩得相當盡興，章子怡配文獻上新年祝福：「奔跑著迎接2019年的一切美好。2018的挫折、病痛、焦慮、憤怒、不安…統統消失！祝大家新年快樂，擁抱快樂。」

熙熙背著章子怡玩耍，兩人一起摔倒，章子怡小動作洩母愛。（圖／翻攝自微博）

而熙熙也在社交網站發布一段影片，是她背著章子怡快跑玩鬧的畫面，但起跑沒多久，兩人就摔了一跤，雖然雙雙摔倒在地，卻笑得相當開心。其中吸引大家視線的是，熙熙在影片中稱呼章子怡「我媽」，可看出兩人的好感情，而在兩人跌倒時，網友眼尖發現章子怡先把手撐住地才往另一旁倒，認為這一小動作可避免壓到孩子身上，紛紛留言讚「事實證明子怡真的是位好媽媽」、「沒想到章子怡這麽寵」、「看她動作怕傷著孩子，事發突然這是裝不出來的」。

(中時電子報)

網友反應。（圖／翻攝自微博）
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