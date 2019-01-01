海軍首度公開沱江艦發射雄三實況 展現優異性能

海軍司令部發布《TOWARD 2019》形象短片，內容披露海軍各式主要火砲與飛彈發射畫面，也首度披露沱江艦發射雄風三型超音速反艦飛彈的實況。
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中時電子報
/綜合報導
海軍沱江艦發射雄風三型超音速反艦飛彈的實況。(翻攝海軍《TOWARD 2019》形象短片)

海軍司令部今（1）日發布《TOWARD 2019》形象短片，披露海軍各式主戰火砲實彈操演紀錄影片，最特別的是首度公開沱江艦發射雄風三型反艦飛彈畫面。「雄三」是由中山科學研究院自行研發的超音速反艦飛彈，曾於2007年10月10日國慶國防表演時正式展示。

據中央社報導，海軍司令部表示，為迎接108年，特別拍攝「TOWARD 2019」形象短片，並在108年的第一天於「中華民國海軍」臉書發布，影片呈現海軍官兵無比的自信、專業能力、堅定的意志，並將持續克盡職責、堅守崗位。

海軍司令部指出，影片的開頭是以日出代表一年之初、一年之始。內容結合海軍官兵的日常生活、訓練、保養及演訓畫面，展現自信與專業，影片最後則以升旗為意象，代表海軍官兵效忠國家、保護人民。

目前國軍擁有的沱江艦，舷號為PPG-618，為國艦國造代表之一，也是目前唯一一艘沱江艦。9月在蘇澳海軍基地開放時，展示輕量化後的彈艙，可配置4枚雄二、4枚雄三飛彈，最值得注意的是，雄三彈艙上方有顆黃星功標，清楚顯示曾在7月16日精準命中靶艦。首度公開沱江艦發射雄風三型反艦飛彈畫面，更顯國軍對雄風三型反艦飛彈性能的信心。

海軍官員表示，此黃色標記，是海軍7月中旬在九鵬外海實施精準武器射擊，其中由這艘沱江艦發射的雄三飛彈，則精準命中靶艦，才會噴上「黃色星星」，當天風浪大，船身搖晃，卻能精準命中目標，顯示沱江艦及雄風飛彈優異的性能。

至於標記星星的時機，以海軍為例，分為「黃星」與「藍星」，黃星用於飛彈；藍星用於火砲，只有砲塔看得到；若經射控雷達的協助，讓火砲擊落飛靶，黃星與藍星則分別存在於雷達、火砲上。

(中時電子報)

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