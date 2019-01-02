「小究桑」相伴 林閔政養成運動愛七逃！

2019年01月02日 07:24 中時 盧金足

小博美「小究桑」跟著梨山賓館副總經理林閔政玩遍全台美景。（圖／小博美愛七逃粉絲專頁提供）

可愛的「小究桑」，到梨山感受美景與清新空氣，喜迎2019！（圖／小博美愛七逃粉絲專頁提供）

與你同行，真好！梨山賓館副總經理林閔政愛護寵物「小究桑」，帶給全家喜樂。（圖／小博美愛七逃粉絲專頁提供）

在台灣最高的宮殿旅館打造觀光亮點，梨山賓館副總經理林閔政行銷梨山賓館有一套，讓遊客翻山越嶺慕名而來，為熱愛的工作投注心力，衝高梨山賓館住房率，生活中的摯愛還有養了11年的寵物「小究桑」（日文：「社長」意思），他還為這隻小博美開設「小博美愛七逃」粉絲專頁，紀錄與家人四處旅行的遊記。

這隻陪伴林閔政家人的愛犬「小究桑」，年齡11歲，是全家人喜樂的來源，在牠出生半年左右在寵物店認養，雖然有先天性長短腳，但家人第一眼就和「小究桑」很投緣。

林閔政說，因為照顧狗狗緣故養成運動的習慣，早、晚各一次的遛狗，走路或跑步有「小究桑」在一起，運動不會無聊，處處有驚喜，隨著狗狗的眼光和動向，家人話題聊不完。

假日常常帶著「小究桑 」出遊，他笑著表示，拍狗比拍人還多，所以特別為了「小究桑」開設「小博美愛七逃」的粉絲專頁，有很多粉絲跟著欣賞他們到全台各地的風景，山上、海邊，連花海是必遊之地。

林閔政愛狗如家人，將大愛推動到全台最高海拔的書房，在梨山賓館誕生「山那邊 夢想書房」，發起募書行動獲熱烈迴響，書香飄梨山，「給上山一個理由，給自己一個夢想」，為高山偏鄉帶來更多知識的力量。

為迎接2019年，「小究桑」到梨山跨年，感受梨山好空氣，最近台中市掀起「谷關空氣」的清新風潮，梨山空氣不只乾淨，還加入動人心弦的書香，吸引很多粉絲按讚，看到小博美登上梨山融入美景，祝福新的一年旺旺來。

(中時 )