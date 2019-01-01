追上中俄進度 美軍大舉投資戰場機器人

美國奮進機器人公司生產的半人馬座戰場機器人。（圖／美聯社）

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中時電子報
戰場機器人在陸上作戰應用

最近美軍公開向企業徵求一些優秀的戰場機器人，投入大量資金進行研發，雖然這些機器人目前還不會實際進行戰鬥任務，但它要協助進行戰鬥的軍人。不過，只要中國與俄羅斯持續發展自主戰鬥機器人，美軍將被迫加入這場未來的戰爭。

據美聯社報導，新美國安全公司的軍事技術專家夏雷(Paul Scharre)表示，戰場機器人有一天也能擔負實際戰鬥任務，進行偵察工作，並在敵方火線上行進，避免軍人們挨子彈。目前軍方發包的是3000個有如背包大小、用於拆解炸戰與偵察敵方陣地的機器人，合同價值近5億美元，但戰場煙硝已蔓延到國會和聯邦法院。

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圖中是美國麻州奮進機器人公司工程師正在介紹該公司的產品──半人馬座機器人，它是戰場上戰鬥部隊的助手，從事後勤與支援工作。（圖／美聯社）

報導說，爭取小型戰場機器人訂單也顯示出美軍對中國的巨大擔憂，軍用機器人處於技術與國防安全的交匯點，一些發展此類科技的新創公司可能會影響美中戰略對抗的進行，因此，國防技術是否應該只能向由美國人完全控制的公司採購就成為辯論的焦點。

不過，不論是哪一方佔上風，都意味著未來軍用機器人的使用將更加普遍。美國陸軍計劃建立一支由5000個不同大小和不同自主程度的地面機器人組成的部隊，海軍陸戰隊、海軍和空軍也都在進行類似的投資計劃。

陸軍總司令馬克．米利(Mark Milley)將軍在參議院聽證會上表示，他個人估計機器人將在10~15年內在戰鬥中發揮重要作用，因此部隊應盡快投入資金進行裝備現代化。他警告，中國和俄羅斯這樣的對手「正非常快速地、大量地投資」於空中、海上和地面機器人，因此美軍也必須做同樣的事。

美軍投資戰場機器人技術研發，對國防承包商和新創技術公司來說是一個福音，但那些有外國關係的企業，前景就顯得混沌不明。以中國的大疆公司製造的無人機為例，因為擔憂受到中國間諜活動侵入，美國陸軍於2017年禁用該公司產品。今年8月，五角大廈也發表報告聲稱中國以間諜活動獲取外國軍事技術，利用學生或研究人員作為採購或代理中介，以此仿製了美國公司的軍用產品。而在軍方的裝備招標作業中，有關這些競標公司是否擁有中國投資者的謠言，很快地成為招標作業與法律訴訟上的困擾。

此外，由於美國軍方對於開發高自主戰鬥機器人的態度相當謹慎，也使得美國在戰鬥機器人的發展上遠遠落後於中國和俄羅斯的發展。美國國會研究服務處的報告稱，儘管五角大廈堅持在戰鬥行為中必須有人類介入，但如果面對競爭對手的新發展，美國軍方很快就會被迫開發完全自主的戰鬥機器人。國防智庫新美國基金會策略師辛格(P.W. Singer)說：「中國已經展示自主戰鬥機器人，俄羅斯也做了。這個時代已經來了。」

(中時電子報)

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