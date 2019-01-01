伍佰驚喜登台 阿信秒變小粉絲不唱：「我去下面看」

阿信和伍佰齊飆〈挪威的森林〉、〈愛情萬歲〉熱血沸騰。(相信提供)

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中時
怪獸做出「下巴掉下來姿勢」。(相信提供)
家家今擔任開場嘉賓。(相信提供)

五月天「人生無限公司」巡演台中場在2018年最後一天，陪伴場內2.5萬名歌迷、場外3000人及線上近40萬人隔著棒球場牆壁倒數；昨2019年第一天開業請到他們的偶像伍佰打卡上班，合體演繹〈挪威的森林〉、〈愛情萬歲〉，更在台上互飆樂器噴發熱血，以最純粹的搖滾為2019年的第一天劃下句點，讓現場歌迷嗨到不行。

五月天和伍佰上回同台是2011年滾石三十新加坡場，阿信過去曾無數次表示伍佰& China Blue是他最崇拜的樂團之一，瑪莎也說看到伍佰就會緊張到說不出話；昨彩排時一見到伍佰，五人先是喊：「謝謝老師！」伍佰出場前也明顯感受到他們的興奮與期待，不僅閒聊時間縮短，怪獸還暗示：「我今天真的很興奮，雖然看起來冷靜，但心裡很激動。」

阿信今不忘模仿伍佰的招牌嘶吼唱腔，他興奮直呼，早在十年前就想邀伍佰擔任演唱會嘉賓，「有一天就是今天，今天就是有一天，感謝伍佰老師今天來到五月天的人生無限公司了！」還打趣說：「伍佰老師，我們的樂隊四月天你就拿去用，我去下面跟大家一起欣賞。」見到搖滾天王秒從天團主唱變身小粉絲。

伍佰則不改省話風格，但也開心表示：「跟你們玩音樂蠻有趣的，謝謝你們邀請我來。」離場時觀眾頻喊他的名字，阿信說：「平常如果嘉賓走了，繼續喊嘉賓的話五月天會吃醋，但今天可以 ，讓聲音目送伍佰老師上高速公路。」

(中時 )

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