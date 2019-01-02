應召女被男綑綁又浣腸 不甘受辱事後設局逮人

2019年01月02日 00:01 中時電子報 柯毓庭

高雄ㄧ名已婚的潘姓男子日前與ㄧ名應召女A女約好性交易，雙方談妥價格欲辦事時，潘男卻突然拿出童軍繩將她綁起來後，強灌浣腸劑、潤滑油。事後應召女下體撕裂滲血並提告，法院認為雖被害人同意性交易，卻沒有同意被性虐待，依性侵罪判刑4年6月。全案可上訴。

據判決書指出，潘姓男子每隔2、3個月就會在網路尋找應召女，並相約到汽車旅館性交易。2017年5月底，潘男以｢飄向北方」為代號，透過Line約出A女後，雙方便於當日至汽車旅館房間內準備辦事，2人約好性交易2小時，潘男並事先拿出7000元給A女。

兩人沐浴後，潘男卻突然撲向A女，並在未事先告知並徵求同意的狀況下，不顧A女反抗，取出原先藏於床底下的膠帶與童軍繩，綁住她四肢及嘴巴後，用浣腸劑灌入A女肛門、再拿出假陽具輪流插入A女陰道與肛門。

過程中A女因疼痛反抗，卻反潘男賞巴掌並強制性交得逞。1小時後潘男完事，並從A女皮包中抽走3500元後離去，A女則致電向友人求助，並在友人協助下離開汽車旅館。

不甘受辱的A女在3天後至醫院驗傷，並設局釣出潘男再報警抓人。高雄地院審理時，潘男辯稱性虐待的行為等均屬性交易範圍內，並質疑A女是因他拿走沒有完成性交易的3500元才挾怨報復。

法官則認為潘男犯行明顯逾越社會上ㄧ般人所認知的「性交易」，雖潘男已賠償A女30萬元達成和解，仍依強制性交罪判處4年6月徒刑，並扣下犯案假陽具1隻。全案可上訴。

(中時電子報)