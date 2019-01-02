醫生幫人工授精 竟偷放自己的種

2019年01月02日 00:02 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

找醫生做人工受精，醫生竟然調包放進自己的種，美國佛州一對夫婦Peter and Cheryl Rousseau在41年前請一名醫生做人工授精手術，當時太太選擇了一名外表比較像丈夫的醫學生，用他的精子來做手術，也成功生下一名女兒Barbara Mary Frances Rousseau，不料過了41年，女兒偶然發現自己竟然是當時為Cheryl做人工授精的醫師的骨肉。

這對夫婦在1974年結婚，兩人在婚前都各自有過另一段婚姻，也有孩子，不過因為他們想要只屬於彼此的小孩，但因丈夫已經做過輸精管切除手術，無法生育，於是夫妻便找上了醫生。

當時太太選擇一名醫學生的精子，她認為這名醫學生有些特徵和丈夫較為像，最後她順利懷孕生下女兒，就這樣過了41年，直到2個月前，女兒因好奇而使用「Ancestry.com」和「23andme.com」網上公開平台進行基因檢測，才意外發現原來當年幫媽媽執行人工授精的醫師才是她「親生爸爸」。

東森新聞報導，得知真相後，Peter and Cheryl Rousseau氣得告上法院，謝律師說，若不是女兒一時好奇，真相將永遠被掩蓋，訴訟指出：「被告醫師明知，Barbara是他的親生女兒，但他選擇不向原告或Barbara 」，表示這樣是「有害的、令人反感的」，將對該醫師提告詐欺、非法侵犯及構成情緒創傷，並要求賠償。不過醫生否認自己是孩子的父親，也拒絕發表任何言論。

(中時電子報)