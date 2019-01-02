加拿大看急診等7小時「只領止痛藥」網嘆：台灣健保好

加拿大看急診等7小時「只領止痛藥」網嘆：台灣健保好！（圖/翻攝自爆怨公社）

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中時電子報

台灣醫療因為健保制度對於許多病人來說，可以省下一筆醫療費用。最近就有網友分享在加拿大看醫生的經驗，因為肚子痛掛急診，結果一等超過7個小時了還沒輪到看診，讓許多人看完大嘆，看診經驗讓許多人看了直呼「台灣健保超佛！」

原PO在臉書社團爆怨公社上發文，因一大早肚子痛到爆炸，她在12點多時到醫院就排到104號，原PO說：「一開始（院方）有問我症狀基本資料，等到五5個小時後突然叫到我，以為是換我看病了！結果只是問我會不會痛，要不要吃藥。」

原PO在無奈之下足足等了7小時，依舊不見醫生幫她看診，「然後我現在還在等.......已經叫號到185了」。

原PO後來更新，「9個小時後才知道要住院，經過一整晚，今天早上檢查出來我的囊腫發炎，但不嚴重，也沒有任何危險，這次的費用是$0喔，只需要自行花錢買藥。」最後她有感而發地說：「台灣的醫療效率真的很好，要好好珍惜」。

許多網友看了「艱辛的」看診過程，紛紛感到心涼狂喊「在台灣等超過一小時就想要申訴醫院了」、「難怪很多人都說台灣健保制度太好」、「台灣健保超佛！」、「台灣健保好，請珍惜資源」，還有人舉例酸諷說，「台灣的健保世界蓋優秀，旅外的僑胞都要回來享受健保」、「台灣健保超級棒，黃安搶著看」。

(中時電子報)

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