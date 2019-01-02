老婆嗨派對 川普自祝新年快樂

2019年01月02日 00:07 中時電子報 吳映璠

曾在平安夜自嘲是孤單老人的美國總統川普，跨年夜同樣只能自嗨，據外媒報導，川普今年跨年夜持續孤單一人留在華府，他選擇與福斯新聞（Fox News）一同迎接新年，同一時間第一夫人梅蘭妮亞則在佛州的海湖莊園開趴狂歡。

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月1日

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY — The White House (@WhiteHouse) 2019年1月1日

新年伊始，川普一早就在推特上祝賀新年快樂，並且不免俗地精神喊話，稱2019將是很棒的一年。不過實際上他這個年可能不太好過，原本期待赴佛羅里達州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）參與跨年派對，卻因為美墨邊牆經費問題卡關，只得取消假期、留守白宮。

當晚他選擇與一向挺他的福斯新聞歡慶倒數，他接受福斯新聞主持人海格塞斯（Pete Hegseth）電話專訪，談論新年如何解決政府關門大吉的難題，持續為美墨邊牆問題奔走。

不過據英國每日郵報（Daily Mail）報導，正當川普仍為國事傷腦筋的同時，同一時間第一夫人梅蘭妮亞卻在佛州開趴狂歡。報導指出，梅蘭妮亞在參與完聖誕老人追蹤計畫及伊朗快閃視察之旅後，27日早就飛回佛州繼續假期，據悉川普的兒女包括小唐納．川普（Donald Trump Jr）、艾瑞克．川普（Eric Trump）、伊凡卡夫婦，以及小兒子拜倫（Barron Trump）也都早早飛回去迎接新年。

(中時電子報)