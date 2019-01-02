老婆嗨派對 川普自祝新年快樂

美國總統川普新年不好過，一人獨守白宮持續為美墨邊牆問題奔走。（圖/美聯社）

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中時電子報

曾在平安夜自嘲是孤單老人的美國總統川普，跨年夜同樣只能自嗨，據外媒報導，川普今年跨年夜持續孤單一人留在華府，他選擇與福斯新聞（Fox News）一同迎接新年，同一時間第一夫人梅蘭妮亞則在佛州的海湖莊園開趴狂歡。

新年伊始，川普一早就在推特上祝賀新年快樂，並且不免俗地精神喊話，稱2019將是很棒的一年。不過實際上他這個年可能不太好過，原本期待赴佛羅里達州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）參與跨年派對，卻因為美墨邊牆經費問題卡關，只得取消假期、留守白宮。

當晚他選擇與一向挺他的福斯新聞歡慶倒數，他接受福斯新聞主持人海格塞斯（Pete Hegseth）電話專訪，談論新年如何解決政府關門大吉的難題，持續為美墨邊牆問題奔走。

不過據英國每日郵報（Daily Mail）報導，正當川普仍為國事傷腦筋的同時，同一時間第一夫人梅蘭妮亞卻在佛州開趴狂歡。報導指出，梅蘭妮亞在參與完聖誕老人追蹤計畫及伊朗快閃視察之旅後，27日早就飛回佛州繼續假期，據悉川普的兒女包括小唐納．川普（Donald Trump Jr）、艾瑞克．川普（Eric Trump）、伊凡卡夫婦，以及小兒子拜倫（Barron Trump）也都早早飛回去迎接新年。

(中時電子報)

文章來源：Happy New Year to ME! Trump will ring in 2019 with Fox News interview the way he did three years ago while Melania parties at Mar-a-Lago without him

文章來源：Donald Trump ends 2018 with a Fox News interview — his 41st since inauguration

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