怕高血壓要少吃鹽？醫：過度限制反而吃出問題

2019年01月02日 00:09 中時電子報 林郁庭

國內高血壓患者有越來越年輕的趨勢，探究原因和飲食有很大關係，民眾也因此怕鈉的攝取量過高而認為不能吃太鹹，甚至要減鹽，不過醫師提醒，飲食三低低鹽、低糖、低油很好，卻也不要過度。

據《常春月刊》報導，限鹽、吃錯鹽也可能引起缺碘、缺鈉後破壞身體健康。亞東醫院神經內科主任甄瑞興表示，常有人因為怕高血壓，開始擔心鈉攝取過高而煮什麼菜幾乎都不加鹽，矯枉過正反而導致缺鈉，或是低血鈉而送醫。原因在於，鈉是維持身體基本的滲透壓，血鈉過低會讓人體力變差，如果身體電解質不平衡，恐會導致昏睡，嚴重者甚至造成腦細胞損壞。出現血鈉不足的患者，須緊急注射生理食鹽水吊點滴治療。

雙和醫院新陳代謝科主任謝安慈說，這幾年台灣流行高價位的進口岩鹽、陸鹽等進口鹽，有人認為比較健康而餐餐使用這些進口鹽，反而因為進口鹽未額外加碘，導致缺碘引起了甲狀腺功能低下，出現容易疲倦、肌肉無力、頭髮斷裂、變胖、便秘等症狀。她提醒，購買食鹽的時候，一定要注意產品包裝有沒有註明添加碘。

大甲李綜合醫院營養室主任劉純君說，只要食用一般加碘的台鹽，每天吃5到8克，就可以補充到足夠的碘含量，否則每週吃點海苔、海帶，也不會有缺碘的問題。她建議要執行減鹽，最簡單的方式，就是老人少吃醬菜、不要用醬汁拌飯。一小碗湯要喝出鹹味，至少要加一公克的鹽，因此可以少喝湯、火鍋高湯淺嚐即可。另外，很多老人的血壓高並非鹽吃太多，而是水喝太少，血液濃稠導致血壓升高。

(中時電子報)