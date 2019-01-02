影》高雄觀光拚賽馬產業？考察香港馬場玩法大揭密

2019年01月02日 03:54 中時電子報 林郁庭

高雄觀光局長1月赴港考察賽馬 馬場玩法大揭密 (影/中天新聞YouTube)

玩法相當多種，獲得彩金的高低和賠率有關。（圖/翻攝自中天新聞YouTube）

香港賽馬一年的收益高達1400億台幣，高雄也想效法香港的成功經驗，1月將派出觀光局長潘恆旭到香港馬會考察。但香港賽馬究竟有什麼魅力？內行馬迷又是怎麼下注？中天新聞特派記者李錦華，前往香港的沙田馬場，帶大家一探究竟。

李錦華說，首先使用八達通或付現金10塊港幣（相當於40元新台幣），可進入馬場公眾席。李錦華簡易解說，賽馬跟其他博弈不一樣，不能單純靠運氣，馬迷得花時間研究場中比賽的馬匹練習情況，作為下注的依據。比賽開始前，所有馬匹會被帶到展示圈內走一圈，讓各位觀眾看仔細後再來投注，每注是40塊港幣起跳（相當於40元新台幣），而玩法相當多種，獲得彩金的高低和賠率有關。

李錦華在現場指著看板表示，目前這場5號馬匹是最熱門的投注，而牠只有2.3倍的賠率，與1號馬匹的28倍賠率差很多。他說，如果剛剛花了10塊港幣下注5號獨贏，之後則可得到約25塊港幣（約為新台幣100元）的彩金。另外還有許多玩法，舉例三重彩（猜對場次中的前三名），就可贏得631塊港幣（約為新台幣2500元）的彩金。

香港甚至有2個跑馬場，經濟供應鏈驚人，以沙田馬場為例，可容納8.5萬人，光事固定的門票收入就相當可觀。對於之後如果台灣也有相關建設，遊客表示只要喜歡賽馬，絕對有興趣來高雄捧場觀光；也有遊客建議，就要辦國際級的賽馬場，才會更具吸引人去看。

李錦華說，賽馬可以是一門穩賺經濟的原因是，總投注金額扣除了政府的稅金，以及給馬迷的彩金之外，剩下大部份的金額都會是馬會的收入，不過成本效益，也要把馬場經營費用、以及大量的員工薪資，算進一筆龐大的支出中。

(中時電子報)