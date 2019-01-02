2019年01月02日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●力圖擺脫選後困局，蔡英文總統新年談話祭利多，將以編列特別預算的方式，分派全民有感的500億元大紅包！回饋全民的500億預算，將以稅收超收部分為基礎，此「經濟紅利」優先用來照顧年輕人與經濟弱勢者，同時減免小商家營業稅，擴大國旅住宿補助，以及補助小黃司機油資。相關規畫由各部會整理後，將於農曆年前提出。

●毛小孩已日漸成為國人家庭重要成員，但在法制上卻始終被視為身外之「物」。因養了15年的愛犬Boopee去年過世，讓知名律師鄧湘全受到啟發，在國發會公共政策網路參與平台上提議，希望透過提供寵物飼主所得稅賦特別扣除額的減免，鼓勵飼主登記納管，讓毛小孩成為真正的「家人」，也藉此發揮向飼主課責，防止隨意棄養的作用。

●蔡英文總統昨天發表新年談話，對兩岸議題首度提出「四個必須」與「三道防護網」，並向對岸喊話，強調去年底九合一選舉結果，絕不代表台灣民眾想要在台灣主體性上做退讓，「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？」

●蔡英文總統昨日發表3年來首次的「新年談話」，提到兩岸關係，強調不能靠模糊的政治前提或通關密語，工商團體認為這些聽起來「以前都講過」，沒有感覺到會有什麼具體作為，更直指若不要「九二共識」、「兩岸一家親」，那要什麼呢？蔡英文沒答案，那這段談話也不過是另一種「模糊」。

◎旺報

●蔡英文總統1日發表上任以來首次的元旦談話，大篇幅聚焦兩岸議題，拋出「四個必須」與「三道防護網」，提到大陸時皆稱呼「中國」。她強調，中國必須正視中華民國台灣存在事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持，並將設立民生、資安、民主三道防護網，蔡總統還說，「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來兩岸一家親」。

●蔡英文總統1日發表新年談話，認為兩岸交流必須基於「4個必須」，且要建立起「3道防護網」。大陸涉台學者李振廣表示，這顯見蔡英文的心態，在九合一選舉慘敗後更趨於保守，拒絕和大陸交流。蔡英文不承認九二共識，反而提出「四個必須」，做法更是本末倒置。

●蔡英文總統搶在習近平2日發表對台講話前出招，在戰略上固然有化被動為主動的企圖，卻十足破壞了九合一選舉後，好不容易緩和的兩岸氛圍，充斥著對抗思維，更忘記了要求大陸「四個必須」時，自己擁有什麼籌碼。

●蔡英文總統元旦談話中提到兩岸關係「四個必須」，國民黨中央批評蔡言論仍然不脫「怪東怪西怪中共」的論調。台北市長柯文哲表示，「九二共識」與「兩岸一家親」已被標籤化，他認為若心有芥蒂，說什麼也沒用，彼此都有善意最重要。高雄市府則回敬「三個必須」，強調要少一些政治對抗，多一些民生議題。

◎工商時報

●新年伊始，總統蔡英文將以編列特別預算的方式，分派全民有感的500億元大紅包！據悉，預計回饋全民的500億預算，是以稅收超收的部分作為基礎，並將此經濟紅利優先分享給弱勢族群，也包括對小商家營業稅打折優惠的減稅計畫，相關規劃正由各部會整理後於農曆年前提出。

●台股2019年今（2）日開紅盤「五福臨門」，有望延續2018年底上漲及跟隨美股補漲行情；統一投顧董事長黎方國指出，加權指數今日將重新站上季線9,810點，萬寶投顧董事長朱成志則看好內資回籠，櫃買指數可望會有表現亮眼。

●中華電信董事長鄭優日前透露，2019年將會是該公司資產活化最積極的一年，據了解，中華電信今年將在南港興建一棟商業大樓及一個新機房，總投資金額約25億元，如果再加上三棟員工宿舍合計投入近9億元，目前確定透過土地開發案活化資產，將投資超過34億元。

●上有政策、下有對策。金管會擔心壽險業匯兌風險過高，2018年開始限縮國外投資加計國際板債券額度，壽險業開始大量投資新台幣計價的外幣債券ETF（指數型債券基金），短期內即冒出近2,400億元的投資，遭金管會口頭警告「勿太over」，否則將祭出新的管理措施。

(中時電子報)