「元旦颱」添水氣！開工日濕冷 北北基宜大雨 北部低溫14度

東北季風及南方雲系北移影響，今日依舊是濕涼有雨天氣，今早氣象局也針對北北基宜發布大雨（豪雨）特報。（林宜靜 攝）

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中時電子報
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今早氣象局也針對北北基宜發布大雨（豪雨）特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

告別4天元旦連假，今（2日）依舊是濕涼有雨天氣，今早氣象局也針對北北基宜發布大雨（豪雨）特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。今日全台依舊濕涼，北部低溫14度，清晨最低溫出現在淡水的15.1度，另昨日元旦下午，今年第一號颱風號「帕布」生成，未來會朝馬來半島或泰國前進，對台灣不會有直接影響，但直到週四前其外圍雲系將為台灣帶來水氣。

受東北季風及南方雲系北移影響，今日各地天氣溼涼；台灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及東部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨。

氣溫方面，今日仍偏濕涼，中部以北及東北部地區低溫14～16度間，南部及花東約17、18度，白天高溫方面，北台灣約16～19度，其他地區20～23度。紫外線指數為低量至中量級，外出請注意。

今日東北風明顯偏強，台南以北、東半部、恆春半島及各離島沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，海面風浪偏大，海上作業及海邊活動請多注意安全。今日晨起台灣海峽南部平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日中部以北、宜蘭、花東區及金門、澎湖，空氣品質為「良好」等級，中部內陸靠山區風速稍弱，仍有機會達普通等級；雲嘉南及馬祖為「普通」等級，高屏區位於下風處，風速偏弱，為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

今日仍偏濕涼，中部以北及東北部地區低溫14～16度間。（圖取自氣象局網頁）

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