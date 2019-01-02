獨家》穿著PRADA的惡魔最愛Smith ＆ Wollensky牛排館 入台第一手報導

2019年01月02日 08:27 工商 姚舜

〈Smith ＆ Wollensky〉的台灣限定牛排〈海膽菲力〉，是在菲力牛肉上涮了海膽奶油醬，並再放上新鮮海膽後爐烤，所以味道多了海膽的鮮甜。（圖／姚舜）

10盎司的〈咖啡可可菲力〉，是在菲力牛肉上塗了以煙燻乾辣椒調味的奶油與可可粉後爐烤，呈盤上菜時牛排上還放了用「憤怒粉」提味的炸洋蔥圈，是「全最好吃菲力牛排」排行榜中第二名。（圖／姚舜）

用台灣究好豬烤製的〈究好戰斧豬〉，足足重30盎司，提味醬汁是用台灣金牌威士忌葛瑪蘭威士忌調製，味道非常獨特。（圖／姚舜）

除了〈牛肉韃靼〉外，台灣〈Smith ＆ Wollensky〉牛排館前菜菜單上並有〈乾式熟成生牛肉〉可以選擇。（圖／姚舜）

口感滑潤、風味獨特的〈乾式熟成生牛肉〉，是取「老饕」上層部位乾式熟成28天切片，並用義大利冷壓初榨橄欖油和熟成的帕達諾乾酪提味。（圖／姚舜）

台灣〈Smith ＆ Wollensky〉牛排館前菜〈究好豬培根〉，是先醃漬再烘烤，吃食時可以沾上墨西哥辣椒鄉村醬，是很棒的美式下酒菜。（圖／姚舜）

內有培根、小番茄和小蘑菇的〈華倫斯基沙拉〉，是〈Smith ＆ Wollensky〉牛排館的招牌沙拉。（圖／姚舜）

加了魚子醬提味的〈鱘魚生魚片〉，是台灣〈Smith ＆ Wollensky〉牛排館才有的菜式，美國吃不到。（圖／姚舜）

以台灣原住民辛香料提味的〈烤烤鱘魚〉，油脂豐富、味道甚好。（圖／姚舜）

〈Smith ＆ Wollensky〉牛排館的佐餐麵包是奶油香濃郁的布里歐許麵包，且麵粉中還加了蛋。（圖／姚舜）

Smith ＆ Wollensky牛排館餐後甜點〈巨大巧克力蛋糕〉，共有５層且比人臉還大。（圖／姚舜）

〈可可棉花糖蛋糕〉是Smith ＆ Wollensky的招牌甜點。（圖／姚舜）

位在微風南山47樓的〈Smith ＆ Wollensky〉牛排館，有一側直接面對台北101，景觀視野絕佳。（圖／姚舜）

開在微風南山47樓的〈Smith ＆ Wollensky牛排館〉，有160個座位，Table Setting是標準的Fine Dining規格。（圖／姚舜）

台灣〈Smith ＆ Wollensky牛排館〉有4間包廂，最大的可容納12人。（圖／姚舜）

〈Smith ＆ Wollensky牛排館〉酒單上有各式佐餐酒，有部位餐區直接面對酒窖。（圖／姚舜）

台灣〈Smith ＆ Wollensky牛排館〉有牛肉熟成室，裡面準備的乾式熟成與濕式熟成牛肉，都是品牌簽約指定牧場提供。（圖／姚舜）

台灣〈Smith ＆ Wollensky牛排館〉結合現場音樂演奏，營造時尚酒吧氛圍。（圖／姚舜）

台灣〈Smith ＆ Wollensky牛排館〉有的用餐區可直接本看到開放式廚房中廚師烹調料理過程。（圖／姚舜）

台灣〈Smith ＆ Wollensky牛排館〉的廚房內場團隊近25人，陣容浩大。（圖／姚舜）

Smith ＆ Wollensky牛排館入口，容許經營團隊在某些部份在地化，如圖中讓客人打包外帶的提袋設計就很有趣。（圖／姚舜）

電影〈穿著PRADA的惡魔〉中米蘭達最愛的〈Smith & Wollensky牛排館〉，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，首度跨足亞洲市場並正式被引進台灣，開在台北市微風南山47樓的新餐廳，將於1月10日與微風南同步開幕迎賓。

這是〈Smith & Wollensky〉在美國以外的海外第2家分店，也是繼〈 Ruth's Cris茹絲葵〉、〈Lawry's勞瑞斯〉、〈 Morton's莫爾頓〉、〈Alexander's亞歷山大〉（已在2017年退出台灣市場〉之後，台灣最新的國際連鎖高檔牛排餐廳，正式營業後除將掀起台北高檔牛排市場新一波土洋大戰，被「牛排控」或「肉控」以之與其它美式高檔牛排餐廳「超級比一比」，亦將勢所難免。

多年前我曾赴美國採訪位在芝加哥的〈Smith & Wollensky〉，如今為提供讀者一手資訊，記者「搶頭香」實際走訪位在微風南山47樓的〈Smith & Wollensky牛排館〉，得到的「重大發現」是，在台灣的Smith & Wollensky牛排館用餐吃牛排，可望得到許多即便在美國也沒有的禮待與服務體驗。這些「差別待遇」使得台灣的Smith & Wollensky顛覆了台灣牛排控過去對美式牛排館的刻板印象，也成了這新餐廳的特色賣點。

成立於1977年的Smith & Wollensky，總部在波士頓，目前在美國有7家連鎖門市據點，其中波士頓有3家，其他分別位在邁阿密海灘、芝加哥、俄亥俄州哥倫布市與休士頓，倫敦Smith & Wollensky第一個美國之外的海外據點，繼台灣之後，Smith & Wollensky今（2019）年將在拉斯維加斯再開一家新餐廳。

台灣的Smith & Wollensky是該品牌系列餐廳中第一家高樓景觀餐廳，同時也是第一家在酒吧區結合Live Band現場音樂演奏的牛排館，這兩個第一與唯一，也讓在台灣Smith & Wollensky用餐消費的客人得以在味覺、視覺與 聽覺「感受非凡」，且隨著夜色漸濃，那宛如Music Lounge的氛圍，也可望讓飲食男女省下「下一攤可處去」的精神力氣，可直接在宛如「台北101搖滾區」的酒吧，以信義區夜景相佐叱吒長夜。

根據總部規範，台灣Smith & Wollensky烤製牛排的牛肉都是使用簽約牧場提供的美國農業部極佳級(USDA Prime) 手工屠宰之頂級牛肉，在熟成室中有乾式熟成28天的牛肉與濕式熟成牛肉，且部位很多，打開熟成室的門，熟成牛肉特殊風味撲鼻而來。菜單上的牛排一律均照著Smith & Wollensky要求的工序烤製。除了牛排外，客人在此也可以嘗到諸如〈華倫斯基沙拉〉、〈咖啡可可菲力〉與〈乾式熟成生牛肉〉等Smith & Wollensky的招牌經典菜式，以及比臉還大的〈巨大巧克力蛋糕〉與〈可可棉花榶蛋糕〉等特色甜點。

我說的「差別特遇」指的是，為了與拉大與市場其他美式牛排餐廳的區隔，美國總部同意台灣的Smith & Wollensky得以根據台灣市場的需求，研發設計在地食饕喜歡的菜式，這些菜式在菜單約有15%，舉凡非常下酒的〈究好豬培根〉、用葛瑪蘭威士忌酒製醬提味的〈究好戰斧豬排〉、以海膽奶油醬提味並舖了新鮮海膽爐烤上桌的〈海膽菲力〉，以及脂香豐富的並可另外加價加上台灣貝魯迦魚子醬的〈鱘魚生魚片〉，還有用原住民辛香料賦味的〈爐烤鱘魚菲力〉等，都是美國Smith & Wollensky餐廳都吃不到的菜式。這些菜不僅獨特，且台北其它餐廳也嘗不到，加上好吃，所以值得一試。

為了忠實傳遞「美式用餐消費體驗」，台灣Smith & Wollensky決定打破市場慣例，客人結帳買單時，帳單上只有餐價不另外向客人收取10%服務費，讓客人在帳單上的「小費欄」上自己決定給多少小費，這些小費並全部交給餐廳服務人員。這種作法很創新也很「大膽」，客人如果不給怎麼辦？但台灣Smith & Wollensky經營顧問Ray顏宏叡卻對台灣客人深具信心，他並表示，此一作法反而更能激發現場人員的服務熱忱。

(工商 )