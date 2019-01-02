獨家》穿著PRADA的惡魔最愛Smith ＆ Wollensky牛排館 入台第一手報導

電影〈穿著PRADA的惡魔〉中米蘭達最愛的〈Smith & Wollensky牛排館〉，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，首度跨足亞洲市場並正式被引進台灣，開在台北市微風南山47樓的新餐廳，將於1月10日與微風南同步開幕迎賓。
這是〈Smith & Wollensky〉在美國以外的海外第2家分店，也是繼〈 Ruth's Cris茹絲葵〉、〈Lawry's勞瑞斯〉、〈 Morton's莫爾頓〉、〈Alexander's亞歷山大〉（已在2017年退出台灣市場〉之後，台灣最新的國際連鎖高檔牛排餐廳，正式營業後除將掀起台北高檔牛排市場新一波土洋大戰，被「牛排控」或「肉控」以之與其它美式高檔牛排餐廳「超級比一比」，亦將勢所難免。
多年前我曾赴美國採訪位在芝加哥的〈Smith & Wollensky〉，如今為提供讀者一手資訊，記者「搶頭香」實際走訪位在微風南山47樓的〈Smith & Wollensky牛排館〉，得到的「重大發現」是，在台灣的Smith & Wollensky牛排館用餐吃牛排，可望得到許多即便在美國也沒有的禮待與服務體驗。這些「差別待遇」使得台灣的Smith & Wollensky顛覆了台灣牛排控過去對美式牛排館的刻板印象，也成了這新餐廳的特色賣點。
成立於1977年的Smith & Wollensky，總部在波士頓，目前在美國有7家連鎖門市據點，其中波士頓有3家，其他分別位在邁阿密海灘、芝加哥、俄亥俄州哥倫布市與休士頓，倫敦Smith & Wollensky第一個美國之外的海外據點，繼台灣之後，Smith & Wollensky今（2019）年將在拉斯維加斯再開一家新餐廳。
台灣的Smith & Wollensky是該品牌系列餐廳中第一家高樓景觀餐廳，同時也是第一家在酒吧區結合Live Band現場音樂演奏的牛排館，這兩個第一與唯一，也讓在台灣Smith & Wollensky用餐消費的客人得以在味覺、視覺與 聽覺「感受非凡」，且隨著夜色漸濃，那宛如Music Lounge的氛圍，也可望讓飲食男女省下「下一攤可處去」的精神力氣，可直接在宛如「台北101搖滾區」的酒吧，以信義區夜景相佐叱吒長夜。
根據總部規範，台灣Smith & Wollensky烤製牛排的牛肉都是使用簽約牧場提供的美國農業部極佳級(USDA Prime) 手工屠宰之頂級牛肉，在熟成室中有乾式熟成28天的牛肉與濕式熟成牛肉，且部位很多，打開熟成室的門，熟成牛肉特殊風味撲鼻而來。菜單上的牛排一律均照著Smith & Wollensky要求的工序烤製。除了牛排外，客人在此也可以嘗到諸如〈華倫斯基沙拉〉、〈咖啡可可菲力〉與〈乾式熟成生牛肉〉等Smith & Wollensky的招牌經典菜式，以及比臉還大的〈巨大巧克力蛋糕〉與〈可可棉花榶蛋糕〉等特色甜點。
我說的「差別特遇」指的是，為了與拉大與市場其他美式牛排餐廳的區隔，美國總部同意台灣的Smith & Wollensky得以根據台灣市場的需求，研發設計在地食饕喜歡的菜式，這些菜式在菜單約有15%，舉凡非常下酒的〈究好豬培根〉、用葛瑪蘭威士忌酒製醬提味的〈究好戰斧豬排〉、以海膽奶油醬提味並舖了新鮮海膽爐烤上桌的〈海膽菲力〉，以及脂香豐富的並可另外加價加上台灣貝魯迦魚子醬的〈鱘魚生魚片〉，還有用原住民辛香料賦味的〈爐烤鱘魚菲力〉等，都是美國Smith & Wollensky餐廳都吃不到的菜式。這些菜不僅獨特，且台北其它餐廳也嘗不到，加上好吃，所以值得一試。
為了忠實傳遞「美式用餐消費體驗」，台灣Smith & Wollensky決定打破市場慣例，客人結帳買單時，帳單上只有餐價不另外向客人收取10%服務費，讓客人在帳單上的「小費欄」上自己決定給多少小費，這些小費並全部交給餐廳服務人員。這種作法很創新也很「大膽」，客人如果不給怎麼辦？但台灣Smith & Wollensky經營顧問Ray顏宏叡卻對台灣客人深具信心，他並表示，此一作法反而更能激發現場人員的服務熱忱。
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