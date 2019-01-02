「情侶般的兄弟關係」決裂 密友爆前HBL人氣王騙財

前HBL人氣王洪楷傑，遭同性密友爆料利用完就一腳踢開，2人還發展出「情侶般的兄弟關係」。（中時資料照）

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中時電子報

前HBL人氣王、目前就讀政大二年級的洪楷傑，傳出與同性密友阿國發展出「情侶般的兄弟關係」，但2人這段關係畫下句點後，阿國遭洪報警控騷擾，讓阿國氣的對媒體爆料，洪半年內在他身上花掉近20萬元，吃、用都是花他的，沒想到洪最後翻臉不認人。

據《鏡週刊》報導，阿國認識洪楷傑後，搬進政大宿舍與他同住，阿國表示，他知道洪楷傑家境不優渥，便帶他吃遍大台北美食，每餐動輒近千元，連電話費、送給女友的球鞋，都是他買單，甚至花7萬多元幫他買機車、改車。

阿國說，他去年4月生日，2人出遊3天2夜，睡在緊鄰的單人床，自己還開玩笑拍下洪的下體部分照片，2人甜密相處，以為洪對他有「好感」，只希望留在洪的身邊，看著「弟弟」幸福快樂，沒想到被利用完後遭一腳踢開。

阿國向週刊爆料說，他搬離政大宿舍後，洪楷傑三天兩頭就跑到他家過夜，還會裸體在他面前走動，雖然沒有同床，但每次睡前都要抱一下，洪還會張嘴吃阿國餵的東西，互動宛如熱戀情侶，阿國還出示兩人對話紀錄，洪不只一次對他說「愛你」，還說：「不會忘記你或離開你，除非你不要我。」

據了解，洪楷傑對外都稱阿國是他的經紀人，但教練要他與阿國保持距離，於是決定讓這段關係劃下句點。兩人分手前，阿國還在幫他處理獎學金申請事宜，洪要求他歸還相關資料，2人相約見面，阿國一到場就遭控騷擾，自此將他封鎖。

(中時電子報)

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