遠離沙門氏桿菌 營養師教你挑好蛋的2大關鍵

2019年01月02日 08:25 中時電子報 莊楚雯

日本抗老博士與營養師曾說過，早上吃雞蛋有助於抗失智、幫助褪黑激素分泌，女性能有效對抗乳癌、提升免疫力，是營養學界口中的明星食材。但新鮮、衛生的雞蛋該怎麼選？廖嘉音營養師表示，想減少沙門氏桿菌威脅，可以選擇乾淨的洗選蛋，以及挑選雞蛋時2大重點：注意蛋殼完整、對著光源觀察蛋的新鮮度。

1注意蛋殼完整

高雄市立鳳山醫院營養治療科營養師廖嘉音說道，母雞下蛋時，雞蛋恐受到沙門氏桿菌感染。若吃下受汙染的雞蛋，會有急性腸胃炎的症狀，在感染後6-48小時，有噁心、嘔吐及下痢，伴隨發燒、腹部絞痛等，通常發燒72小時內會好轉，腹瀉3-7天，免疫功能低下者症狀最嚴重。

所以挑選雞蛋的首要重點是「蛋殼的完整」，外觀有裂縫、破損、明顯髒汙，如：殘留雞屎、泥沙等，都要避免。

2對著光源，觀察蛋的新鮮度

早安健康報導，廖嘉音說挑雞蛋時，可利用手機的手電筒、或是將雞蛋對著店家的燈光，觀察蛋的氣室、蛋黃位置。新鮮雞蛋的內部，是半透明狀的，且蛋黃在正中央。

如果看到蛋黃的位置往上浮，氣室變大，表示新鮮度較差，已放置一段時間了。廖嘉音強調，若家裡有長輩，或年幼的孩童、嬰兒，雞蛋必須全熟食用，才能避免感染沙門氏菌。

(中時電子報)