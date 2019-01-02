羅智強：2018感謝韓國瑜！阻傲慢小英希特勒化

2019年01月02日 09:04 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018年台灣在民進黨政府執政下，走過了風雨飄搖的一年，九合一選舉，選民對民進黨投下了不信任票，對此，國民黨市議員羅智強指出，過去2年多，讓人膽顫心驚地見識到，「傲慢如黑色的瘟疫」，如何快速地讓「民進黨和蔡英文希特勒化」，幸好2018出現一群英雄如韓國瑜、管中閔等人出現，阻扼了這如海嘯般的黑色瘟疫。更重要是選民喝退了民進黨這隻權力惡獸！

羅智強今在臉書指出，過去2年多，讓人膽顫心驚地見識到，傲慢如黑色的瘟疫，如何快速地讓民進黨和蔡英文希特勒化，他舉例，從台大沒有校長(台大一月遴選管中閔為新任校長，卻被教育部卡管)，北農有吳音寧(250萬年薪)，促轉會變東廠(張天欽事件)...還好，2018年的台灣出現了一群英雄，阻扼了這如海嘯般的黑色瘟疫。

他說，2018要謝謝韓國瑜、謝謝管中閔、謝謝台大的代理校長郭大維（代理期間擋下民進黨的步步威逼），更要謝謝所有「拒投民進黨」的選民們，羅認為，是大家的選票，喝退了民進黨這隻權力惡獸！各位是守護台灣民主的真英雄！羅智強還強調，民進黨政府的東廠尚未倒台，同志仍須努力！

網友也紛紛在羅智強臉書評論回應，「民進黨破壞整個國家制度到體無完膚，還好我們還保有著僅存的投票權。」、「全民運動2020年滅東廠！」、「 自已國家自己救」、「傲慢、自大終被教訓」、「這要給羅智強按一萬個讚」、「老百姓對冥禁蕩相當反感，這幾年台灣一直往下沉淪」。

(中時電子報)