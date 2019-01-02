鴻海副總偷吃部屬新婚妻 綠光夫錄到鹹濕對話

2019年01月02日 09:26 中時電子報 張國欽

綠光夫懷疑妻子外遇，果然錄到與集團一名長官的鹹濕對話。（示意圖／中時資料照）

鴻海集團位於中國深圳的富士康龍華園區，傳出高階主管桃色醜聞！1名香港籍曾姓高階副總，偷吃王姓部屬的新婚妻子，還被王男錄到與妻子的鹹濕對話「我的屁股不小，但也不需要那麼長。」、「你猴腮雷」。

據《鏡週刊》報導，富士康這名高階經理王姓綠光夫，去年12月向5位高階主管指控，集團曾姓副總偷吃他的妻子，但因婚外情並未被中國大陸納入《刑法》，

公司無法介入處理，僅勸王男「別想太多」，王男只好向朋友傾述悲苦心情，不料醜聞就此傳開，成為龍華園區的熱門八卦話題。

王男去年7月發現妻子對他變冷淡，甚至以風水命理為由要求離婚，懷疑老婆外遇，便在家中偷偷放錄音筆，果然錄到妻子在電話中與曾姓長官的鹹濕對話「你可不可以不要那麼硬又太長。」、「有些累，但很舒服...像跑步完的累，但很快恢復。」、「頂著時會痛」、「會痛得麻」、「你猴腮雷(你好厲害)」等等，讓王男聽得臉發綠。

對於王男的指控，曾男與王妻皆不願多做回應。據查，曾男是鴻海集團CNSBG通訊網路產品事業群的高階資深副總，是香港人在鴻海集團位階最高的主管之一，年薪至少千萬元新台幣，已在鴻海集團任職逾10年。

(中時電子報)