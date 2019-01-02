一場高雄跨年晚會 賴祥蔚12字曝啟示

高雄市長韓國瑜、李佳芬伉儷一起出席「2019愛-Sharing 高雄夢時代跨年派對」，與民眾同樂倒數計時迎接新年。（資料照,林瑞益攝）

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中時電子報
／綜合報導
跨年到元旦連趕4場　韓國瑜只睡2小時

今年跨年呈現南熱北冷，跨年人潮移轉中南部明顯，不過高雄夢時代跨年晚會人數引來熱議！高雄市長韓國瑜宣布參加人數超過80萬，打破去年紀錄，卻被質疑灌水。對此，資深媒體人賴祥蔚點出高雄跨年晚會人數超越去年有三項重要因素，他也從中得到啟示，並表示不只是太多人喜歡採取雙重標準，更看到台灣人民的期望，「超越政黨惡鬥、一起發展經濟」。

韓國瑜當選後首度以高雄市長身份出席跨年活動，韓國瑜提及，這次高雄跨年晚會創下三個紀錄，包括一、現場人數超過80萬人，是台灣所有縣市跨年晚會人數最多的；二、高雄鄉親都充滿熱情，來高雄遊客都可感受到熱情，三、高雄得天獨厚，天氣最好，最溫暖。

然而，外界對於主辦單位宣稱有80萬人提出質疑，依高雄捷運公司提供的統計數字，民國107年12月31日捷運全線運量是36萬7718人次，夢時代所在的R6車站出站人數是4萬9945人次，連5萬人都不到；若再加上使用其他運輸工具的遊客，離80萬這數字似乎仍有距離。高市新聞局長王淺秋表示，市府據承辦單位在現場給的數字，電視公司說去年活動72萬人次，推估今年參加跨年的人數較往年都多；再者警方觀察，人潮外溢至路外，百貨公司內外周邊都是滿滿的人潮，才推估出跨年的人數，她說參加晚會應有很高的比例非搭乘捷運前往。

對此，賴祥蔚在《NOWnews》名家論壇中指出，台灣各種大型活動的參加人數會灌水，早是慣例，但不少人只會選擇性檢驗自己不喜歡的陣營。他說今年高雄跨年晚會人數得以超越去年，有三項重要因素，包括一、韓國瑜選舉期間堅不採取負面競選手法，所以沒造成族群撕裂。二、陳其邁展現可敬風度，第一時間就宣布敗選並請大家一起支持韓國瑜，有利高雄團結。三、廣大市民期待高雄能超越藍綠、邁向經濟發展，這種氛圍還在繼續強化與擴散。

賴祥蔚說這次高雄跨年的啟示，不只是太多人喜歡採取雙重標準，更看到台灣人民的期望，「超越政黨惡鬥、一起發展經濟」。

(中時電子報)

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