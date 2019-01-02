拍打被子能更好睡？專家揭根本殺手做法

塵蟎喜歡躲在陰暗、溫暖潮濕環境，如棉被、沙發等，都是塵蟎的溫床。(圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
網路流傳將被子放進黑色大塑膠袋後曬太陽，可有效殺死塵蟎，專家表示，塵蟎沒被殺死，毒素先沾上棉被。示意圖。(圖/ 翻攝自影片)

農曆新年前，許多人會趁天氣好時，拿被子出來曬太陽，有人還會用棍子拍打棉被，以殺死塵蟎，但專家表示，拍打會破壞被子纖維，使保溫和透氣效果變差，還會讓灰塵、塵蟎擴散。此外，網路也流傳將被子放進黑色大塑膠袋後曬太陽，用高溫殺死塵蟎，其實是塵蟎沒死，毒素先沾上被子。

《元氣網》報導，有人學電視劇拿棍子拍打棉被，以為能打掉灰塵、讓棉被變軟，寢具專家郭永興也表示，拍打會破壞棉被纖維，使保溫和透氣效果變差，還會讓灰塵、塵蟎擴散，建議曝曬棉被時用抖的方式，甩除灰塵同時恢復被子蓬鬆度，或用毛刷輕輕掃過棉被，也可用吸塵器縱向、橫向緩慢地吸，就能將塵蟎屍體吸出。

此外，有網友教學將被子塞進黑色大垃圾袋，放在大太陽下曬，利用黑色可以吸熱的原理，高溫滅菌，但郭永興說，「塵蟎沒被殺死，毒素先沾上棉被。」畢竟塑膠製品經過高溫曝曬，會產生有害物質，不建議民眾使用此方式。

郭永興提醒，被單最好每7到10天就清洗一次，至於棉被約15天曬一次太陽，每次約曬1小時，每半小時翻一次面，但是蠶絲和羊毛被只能陰曬，不能直接曝曬陽光。冬被體積較占空間，國人喜愛用真空壓縮袋收納，郭永興不建議，因為真空會破壞天然纖維，加速縮短棉被的壽命。

(中時電子報)

冰塊放脖子竟能上床秒睡治頭痛 5大神療效看這裡
這家星巴克年營收2千萬仍歇業 網友解析超神

影》遠離沙門氏桿菌 營養師教你… 福特六和汽車推購車抽金豬活動

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。