拍打被子能更好睡？專家揭根本殺手做法

2019年01月02日 09:36 中時電子報 戴安瑋

網路流傳將被子放進黑色大塑膠袋後曬太陽，可有效殺死塵蟎，專家表示，塵蟎沒被殺死，毒素先沾上棉被。示意圖。(圖/ 翻攝自影片)

農曆新年前，許多人會趁天氣好時，拿被子出來曬太陽，有人還會用棍子拍打棉被，以殺死塵蟎，但專家表示，拍打會破壞被子纖維，使保溫和透氣效果變差，還會讓灰塵、塵蟎擴散。此外，網路也流傳將被子放進黑色大塑膠袋後曬太陽，用高溫殺死塵蟎，其實是塵蟎沒死，毒素先沾上被子。

《元氣網》報導，有人學電視劇拿棍子拍打棉被，以為能打掉灰塵、讓棉被變軟，寢具專家郭永興也表示，拍打會破壞棉被纖維，使保溫和透氣效果變差，還會讓灰塵、塵蟎擴散，建議曝曬棉被時用抖的方式，甩除灰塵同時恢復被子蓬鬆度，或用毛刷輕輕掃過棉被，也可用吸塵器縱向、橫向緩慢地吸，就能將塵蟎屍體吸出。

此外，有網友教學將被子塞進黑色大垃圾袋，放在大太陽下曬，利用黑色可以吸熱的原理，高溫滅菌，但郭永興說，「塵蟎沒被殺死，毒素先沾上棉被。」畢竟塑膠製品經過高溫曝曬，會產生有害物質，不建議民眾使用此方式。

郭永興提醒，被單最好每7到10天就清洗一次，至於棉被約15天曬一次太陽，每次約曬1小時，每半小時翻一次面，但是蠶絲和羊毛被只能陰曬，不能直接曝曬陽光。冬被體積較占空間，國人喜愛用真空壓縮袋收納，郭永興不建議，因為真空會破壞天然纖維，加速縮短棉被的壽命。

(中時電子報)