文青必去 沖繩絕景藝術密境 北部山原藝術節

2019年01月02日 09:51 中時電子報 綜合報導

沖繩一直是國人喜愛的旅遊地點之一，不但擁有非常豐富的海上活動之外，人文與背景也是許多台人所嚮往的地方，近幾年除了知名景點外，慢慢有人在沖繩尋訪一些密境，而沖繩北部地區就變成一個新的旅遊重點，近期內在該地舉辦的北部山原藝術節，不但結合風景與文青藝術之外，裡面所展出的藝術作品各個都是藝術家的極品之作，且都賦予獨特的寓意，若你冬季想要來一趟沖繩之旅，北部山原藝術節絕對是不可錯失的重點展覽。

沖繩北部擁有許多的天然資源，也是北部山原藝術節的所在地。(圖/中時電子報提供)

這次的北部山原藝術節，共有三點展場，而最重要的展場就是在塩屋國小，同時它也是藝術節的核心。當你走進會場時，你會被現場的環境深深吸引，且旁邊與塩屋灣緊緊相臨，感受現實與自然間的協調，會讓你有種被世人所遺忘錯覺，仿佛時間在這是靜止的；入口處你會先看到以街頭塗鴉風呈現的神獸牆，駐立在你面前，接著你可以開始選擇你想參觀的地點，有體育場館、教室場館以及戶外場館：體育場館中你可以欣賞到谷村紀明的水墨畫、VR體驗以及由工業製品所組合機械音樂盛會，體驗那種現代與傳統的文化衝擊；在教室場館中，每一間教室都代表著不同的文化藝術，你可以觀看到沖繩在地的陶器、芭蕉布、古琉球文化之外，也有熟悉的中國風、工藝風作品陳列等藝術品，儼然是一個多文化的綜合展覽，作品各自獨立但卻又各自呼應；戶外場館的部份，則是大型的裝置藝術為主，有以漂流木作為主題，或是利用塑料來進行打造的作品，都能在這個地點中觀賞到，所有的作品獨特且非常值得一看。

在北部山原藝術節中，也有中國風的作品展出。(圖/中時電子報提供)

「沖繩北部擁有蘊藏豐富自然資源，目前又在申請自然遺產，如果能在這邊舉辦藝術節的話，絕對是非常適合！」亞洲部門策展人金島弘隆很自信的訴說著：「這個地方非常的有文化藝術潛力，藝術與自然是密不可分，這個展今年是第二年舉辦，去年舉辦時，已經在當地造成不少迴響，所以今年更擴大舉辦，也感謝日本吉本興業的協助，沒有他們這個展不會做的如此成功；作品的部份，相較於去年今年以融和為主題，所以邀請日本全島、中國、台灣等各地藝術家來參與，不單單只局限在當地。沖繩古名叫作琉球，這個地點包含了各國的文化，有日本、中國、台灣等，是一個文化的綜合地，也因此透過這樣的藝術展，同時將有相關的文化作結合，透過不同藝術家的巧思，來傳達沖繩是一個很有活力且文化力量充沛的地點，又能兼具各式各種文化，這也就是藝術節的核心精神。」

藝術節總監仲程長治的作品，在展場中非常值得一看。(圖/中時電子報提供)

這次的沖繩北部山原藝術節，是由日本吉本興業所主辦，除了擁有許多藝術作品之外，展場設計與展出的地理位置也頗具巧思，各個藝術品會針對安排的教室，去結合該教室該擁有的元素，像是：安排在理科教室作品，就會有像是電腦、量杯等物件來陪襯；此外臨近塩屋灣更是一大亮點，當你看完藝術展後，想休息時還能坐在學校圍牆上，觀賞恬靜的海灣，如果你喜歡沖繩或是想來一點不樣的旅遊體驗，不妨來此藝術展來觀賞，欣賞作品同時又能享受大自然的風光，藝術與自然的結合，北部山原藝術節真的完美作到了！

北部山原藝術節

時間：2018.12.15-2019 1.20

地點：塩屋國小(主展場)

費用：免費進場

主辦單位：日本吉本興業

(中時電子報)