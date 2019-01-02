上尉妻監控上校夫 「尋找iPhone」定位…在摩鐵

2019年01月02日 09:54 中時電子報 張達智

上尉妻懷疑上校夫跟按摩女「有鬼」，用「尋找我的iPhone」功能一定位，上校夫手機位置竟然在摩鐵！上尉妻衝到摩鐵捉姦，只拍到丈夫開車載一名女子離開，提告求償50萬元，遭桃園地院打臉，認為相關證據不明確，判上校夫、按摩女免賠。

莊姓女上尉提告，指稱官拜上校的何姓丈夫出軌。據蘋果報導，莊女2016年查看丈夫手機，發現他與蘇姓按摩女LINE對話親密，兩人互傳「I MISS YOU SO MUCH(超想你) 」、「超級超級想你」等語，甚至還預約拍婚紗照。

女上尉更提出「尋找我的iPhone」截圖為證，說2016年9月10日晚間老公手機定位在桃園市凱虹汽車旅館，並拍到車子離開的影片。

何上校喊冤，承認在按摩店認識蘇女，曖昧聊天是招攬客人的手法；因同情蘇女家貧結婚沒拍婚紗，才向婚紗社預約拍攝。蘇女也說何男是熟客，但兩人沒姦情。

法官審理認為，「尋找我的iPhone」截圖等資料，只有標註地點，但被定位的是誰、時間都不明確，難以認定；跟拍影片也不夠清晰，看不出車內女子就是蘇女。

至於「超想你」等對話，法官認為是兩人「相互關心、勉勵」，且網路社交平台發達，常見用貼圖代替文字，「愛心」、「I LOVE YOU」等貼圖，並非只有夫妻或情侶間，單純表達友情或個人情緒的也很多。法官認為無法證明何男與蘇女逾越普通朋友分際而交往，因此判決兩人無須賠償。可上訴。

(中時電子報)